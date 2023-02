PREMIA za mistrzostwo świata w skokach narciarskich. Ile zarobił Piotr Żyła za wygranie mistrzostwa świata?

Tak zachował się Horngacher w stosunku do Żyły po konkursie MŚ. Kamery wszystko złapały, wyjątkowy gest

Wygląda na to, że Piotr Żyła znalazł jakiś patent na mistrzostwo świata. 2 lata temu w Oberstdorfie wygrał na skoczni normalnej, choć raczej nie był stawiany jako murowany faworyt do medalu. Tym bardziej teraz wydawało się, że szanse na złoto mają inni zawodnicy, Halvor Egner Granerud, Dawid Kubacki, czy Stefan Kraft. Tymczasem Żyła niespodziewanie przypuścił atak z 13. lokaty, którą zajmował po pierwszej serii i bijąc rekord skoczni w drugiej odsłonie wywalczył złoto i obronił mistrzostwo. Oprócz medalu, Żyła wywalczył sobie oczywiście także sowitą premię.

Ile Piotr Żyła zarobił za mistrzostwo świata? Solidna premia!

Skoki narciarskie może nie są najbardziej dochodową dyscypliną, ale najlepsi na zarobki nie mogą narzekać. Rok temu Piotr Żyła za mistrzostwo świata zdobyte w Oberstdorfie zgarnął 28 720 franków szwajcarskich (118 tys. zł).

Zdaniem norweskiego portalu NRK w tym roku wypłata dla skoczków jeszcze wzrosła i niezmiennie jest najwyższa wśród wszystkich konkurencji. Choć nie podano dokładnie, ile otrzymał mistrz, to wiadomo, że za każdy konkurs skoczkowie mają do podziału ok. 390 tys. złotych.