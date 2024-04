Na jej widok bramkarze wypuszczają piłkę z rąk. Żona reprezentanta kraju rozpala zmysły do czerwoności

Piękna żona reprezentanta kraju zniewala swoimi wdziękami

Piłkarscy fani tym razem nie musieli czekać długo między dwoma wielkimi turniejami. Mundial w Katarze zakończył się bowiem w grudniu 2022 roku, więc do rozpoczęcia mistrzostw Europy w Niemczech minie „tylko” półtora roku. Choć obecnie trwają jeszcze rozgrywki ligowe i europejskie puchary, to wielu fanów już nie może doczekać się na wakacyjny turniej – do tego w kraju, który nie budzi takich kontrowersji, jak Katar czy Rosja i ma długie tradycje piłkarskie i kibicowskie. Podczas turnieju fani jednak nie tylko chętnie obserwują swoje drużyny i piłkarzy, ale także ich piękne partnerki, które nierzadko mogą wówczas zyskać na popularności.

Christina Jaremczuk lubi pokazywać swoje gorące ciało

Z pewnością jedną z wyróżniających się WAG (z języka angielskiego – żony i dziewczyny) na EURO 2024 w Niemczech może być Christina Jaremczuk, żona Romana Jaremczuka. Ukraiński napastnik w ostatnim czasie nie może mówić o wielkim szczęściu w karierze – obecnie wyceniany na 4 mln euro zawodnik jeszcze niecałe dwa lata temu przenosił się z Benfiki do Club Brugge za 17 mln euro. Obecnie jest on wypożyczony z belgijskiego klubu do hiszpańskiej Valencii, gdzie również nie powala aż tak swoją grą – w 25 meczach strzelił 4 gole. Co innego, jeśli chodzi o reprezentację – tam stał się prawdziwym bohaterem pierwszego meczu barażowego – wszedł na ostatnie 9 minut starcia z Bośnią przy stanie 0:1 i najpierw wyrównał stan meczu, a później asystował przy zwycięskiej bramce Dowbyka.

Odważne zdjęcia żony gwiazdy reprezentacji Ukrainy

Jaremczuk zagrał również 72 minuty w decydującym o awansie starciu z Islandią. Obecnie 28-latek jest kontuzjowany i nie wiadomo co z jego występami, ale jeśli będzie zdrowy, raczej nie musi martwić się o powołanie. A we wszystkich zmaganiach na boisku wspiera i wspierać go będzie ukochana. Christina i Roman są małżeństwem już od kilku lat, doczekali się także syna. Kobieta nie stroni od odważnych zdjęć, które chętnie publikuje na Instagramie, wywołując zachwyt u swoich fanów. Gorące zdjęcia Christiny Jaremczuk znajdziecie w galerii powyżej.