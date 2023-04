Najseksowniejsza gimnastyczka świata pokazała zdjęcie gorące tak, że przyda się wam kubeł zimnej wody. Kusa spódniczka mogła sprawić jej psikusa

Znów ponad pół tysiąca dzieciaków na zajęciach „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” u Moniki Pyrek

Olivia Dunne jest w Stanach Zjednoczonych wielką gwiazdą. Wszystko za sprawą umiejętności gimnastycznych i mediów społecznościowych. Na samym Instagramie profil 20-latki obserwuje ponad 3,8 miliona użytkowników, a na TikToku jest to blisko 7,5 miliona osób! Jej materiały na tej platformie zyskały blisko 370 milionów polubień. Nic dziwnego, że gimnastyczka zyskała ogromną rzeszę fanów, którzy licznie przybywają na jej zawody. "Livvy" na co dzień trenuje w drużynie college'u LSU. Na akademicką ścieżkę kariery trafiła po wielu latach treningów, które rozpoczęła już w wieku 3 lat. LSU Tigers to jedna z czołowych drużyn rozgrywek NCAA, a Dunne bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd sportu akademickiego w USA.

Wrażenie na fanach robią nie tylko jej umiejętności, lecz także zjawiskowa uroda. 20-latka słynie m.in. z ćwiczeń na drążkach, a wieloletnie treningi gimnastyczne przełożyły się na jej perfekcyjną sylwetkę. Zresztą "Livvy" sama zdaje sobie z tego sprawę i chętnie eksponuje figurę w mediach społecznościowych, zbierając masę komplementów. W Wielką Sobotę na jej Instagramie pojawiło się kolejne zdjęcie, które zrobiło furorę. W nieco ponad 24 godziny Dunne zebrała ponad pół miliona polubień.

Wyobraźnię fanów pobudziła fotografia gimnastyczki z tylnego siedzenia samochodu. Blondwłosa piękność założyła czarny obcisły strój, a pikanterii tej stylizacji dodała kusa spódniczka mini, która wyeksponowała jej idealną sylwetkę. Zresztą była ona tak krótka, że 20-latka musiała zadbać o odpowiednią pozę do zdjęcia, ponieważ w innym przypadku mogło dojść do olbrzymiej wpadki! Na szczęście udało się jej odpowiednio założyć nogę na nogę i bez wahania mogła podzielić się z fanami zjawiskową fotografią. Więcej gorących zdjęć Olivii Dunne znajdziesz poniżej: