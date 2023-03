Ta 20-letnia blondwłosa seksbomba sprawia, że drążek aż robi się gorący. Mistrzyni gimnastyki ma ciało bogini i nie wstydzi się pikantnych zdjęć

Olivia Dunne stała się za oceanem prawdziwą gwiazdą. Jej media społecznościowe śledzi ponad 10 milionów użytkowników, z czego blisko 4 na samym Instagramie. "Livvy" jest też aktywna na TikToku, gdzie zyskała taką popularność, że jej drużyna z college'u LSU Tigers musiała wzmocnić środki ochronne. Fani wręcz szaleją za 20-latką, która rozpoczęła treningi gimnastyki już w wieku 3 lat. Błyskawicznie okazało się, że chce się w tym spełniać i już w wieku 14 lat skupiła się głównie na treningach, a edukację odbierała w domu. Rok później trafiła do drużyny narodowej USA, która od lat stanowi o sile gimnastyki na świecie, m.in. dominując igrzyska olimpijskie. Ta ścieżka nie okazała się jednak wystarczająco kusząca i Dunne postanowiła kontynuować karierę w college'u. To właśnie występy w NCAA w barwach LSU Tigers przyniosły jej gigantyczną popularność.

20-letnia Olivia Dunne sprawia, że drążek aż robi się gorący. Blondwłosa gimnastyczka ma ciało bogini

Fani wręcz szaleją za "Livvy" i tłumnie przychodzą na zawody, w których ta występuje. Dunne błyskawicznie stała się najpopularniejszą akademicką gwiazdą sportu w USA, co zawdzięcza nie tylko wspaniałym umiejętnościom, lecz także wyjątkowej urodzie. 20-latka miała w ostatnich miesiącach drobne problemy z kontuzjami, ale udało jej się wydobrzeć i pod koniec lutego zadebiutowała w trwającym sezonie NCAA. Uczyniła to w konkurencji na drążkach, która jest niejako jej specjalnością. Regularne treningi od wielu lat sprawiły, że opanowała ten element do perfekcji. Do tego wyrobiła sobie fantastyczną sylwetkę, którą chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Fani regularnie nie mogą wyjść z podziwu dla jej urody. W poniższej galerii zobaczysz gorące zdjęcia Olivii Dunne:

