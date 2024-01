Nie do wiary, jak wygląda obecnie Dominik Abus! Tyle zostało z wielkiej przemiany gwiazdora Gogglebox TTV, wszystko widać jak na dłoni

Dwa medale Polaków na zakończenie ME 2024 w short tracku w Gdańsku!

W ostatnich miesiącach fani Dominika Abusa byli świadkami niezwykłej przemiany gwiazdor Gogglebox TTV oraz jednego z założycieli kanału "Strong Ekipa" na YouTube. Stały bywalec gal GROMDA oraz prowadzący jeden z "Hejt Roomów" na gali PRIME MMA, a prywatnie przyjaciel Krzysztofa Radzikowskiego i i Konrada Karwata schudł aż 16 kilogramów i udowodnił, że samozaparciem i ciężką pracą można osiągnąć olbrzymie rezultaty. Obecnie jednak Dominik Abus nie może się już pochwalić tak płaskim brzuchem, jak jeszcze kilka miesięcy temu. To, jak obecnie wygląda pokazał na jednym z ostatnich odcinków na kanale "Strong Ekipa".

Tak wygląda obecnie Dominik Abus z Gogglebox TTV! Wszystko pokazał publicznie

Po przerwie świąteczno-noworocznej, Radzikowski, Karwat i Abus wybrali się na siłownie, gdzie nie tylko skupiali się na wykonywaniu kolejnych ćwiczeń, ale również wszelakich pomiarów ich ciał. Po zdjęciu miary z bicepsów przyszedł czas na obwód pasa. Tutaj największym wynikiem może pochwalić się właśnie Dominik Abus, który jak tłumaczył, ma największe biodra spośród grupy przyjaciół. W tym miejscu Krzysztof Radzikowski zmierzył mu 107 cm.

Nie do wiary, jak wygląda obecnie Dominik Abus! Tyle zostało z wielkiej przemiany, wszystko widać jak na dłoni

- Jest moda na patrzenie na ludzi przez pryzmat kratki na brzuchu, przez pryzmat siłowni itd. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie już nie zwracają w tych czasach za bardzo uwagi na to, kto jakim jest człowiekiem?! (...) Czy Ty ważysz 102 kg, czy 110 - co to ma za znaczenie? - dopytywał chwilę wcześniej gwiazdor Gogglebox TTV, który obecnie dobrze czuje się w swoim ciele.