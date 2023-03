Dominik Abus potwornie schudł! Niewiarygodna przemiana gwiazdora Gogglebox TTV, zmienia się w Radzikowskiego

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TV zmaga się z wielkim problemem. Ktoś zrobił to absolutnie bezczelnie, pojawił się specjalny apel

Fani programu Gogglebox TTV oraz kanału "Strong Ekipa", który prowadzą Krzysztof Radzikowski, Dominik Abus i Konrad Karwat, zdążyli już przywyknąć do tego, że Radzikowski stale chwali się efektami swojej pracy i zrzucaniem kolejnych kilogramów, ale okazuje się, że nie tylko siłacz ma powody do ogromnego zadowolenia. Po tym, jak Dominik Abus zapowiedział przed kilkoma tygodniami, że mocno bierze się do pracy, część internautów nie wierzyła, że gwiazdora Gogglebox TTV stać na ogromny sukces, a jednak. Abus pochwalił się właśnie zdjęciem, na którym pokazał swoją obecną formę. Efekt jest piorunujący.

Ogromna przemiana Dominika Abusa! Gwiazdor Gogglebox TTV schudł 16 kilogramów. To zdjęcie wielu zszokuje

Jeden z ulubieńców widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV oraz prowadzący "Cringe Room" podczas jednej z gal PRIME SHOW MMA, bardzo poważnie podszedł do swojej obietnicy i po tym, jak udał się do Roberta Burneiki po fachową pomoc, zaczął wylewać na siłowni siódme poty, aby poprawić swoje zdrowie, kondycję i przede wszystkim sylwetkę. Teraz wreszcie, po kilku tygodniach od tamtych wydarzeń, Dominik Abus mógł pochwalić się spektakularnymi efektami swojej pracy. Okazuje się, że schudł aż 16 kilogramów i coraz bardziej zaczyna przypominać z postury Krzysztofa Radzikowskiego. Zobaczcie sami, jak wygląda odchudzony Dominik Abus, klikając w galerię zdjęć poniżej!