Nie żyje ikona sportu. Należał do Galerii Sław swojej dyscypliny. Orlando Cepeda miał 88 lat

Orlando Cepeda był jednym z najwybitniejszych zawodników baseballu w historii. Legenda San Francisco Giants osiągała niesamowite wyniki nie tylko z ekipą z Kalifornii. W 1958 roku został nagrodzony tytułem „Rookie of the Year” dla najlepszego pierwszoroczniaka. Na pierwszy i jedyny w karierze mistrzowski tytuł czekał do 1967 roku, gdy zdobył go z St. Louis Cardinals.

Nie żyje Orlando Cepeda. Ikona baseballu miała 88 lat

Orlando Cepeda zagrał we wszystkich siedmiu meczach i został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika finałów z sezonu 1967. Jedenastokrotnie wybierano go do meczu All-Star.

San Francisco Giants po wcieleniu go do baseballowej Galerii Sław w 1999 roku zastrzegli jego numer (30). Żaden z zawodników nie będzie mógł nosić już tego numeru.

„USA Today” przypomina o skandalu z udziałem Cepedy, który podczas wizyty w Portoryko został zatrzymany przez policję za posiadanie marihuany. To sprawiło, że wcielenie go do Hall of Fame znacząco się opóźniło.

