Niebotyczny wynik! Walka Joshuy wywołuje ogromne emocje, w jeden dzień sprzedano więcej biletów niż mieści Narodowy w Warszawie

Mike Tyson wypalił prosto z mostu. Legendarny pięściarz wypowiedział się o Tysonie Furym, nie ma co do tego wątpliwości

O okolicznościach, w których Dubois został pełnoprawnym mistrzem IBF, pisaliśmy kilka dni temu. 26-latek wyjdzie zatem z pasem do ringu i w pierwszej obronie zmierzy się z Joshuą. Wewnątrz brytyjska rywalizacja o tytuł czempiona królewskiej kategorii wywołuje ogromne emocje na Wyspach, a to znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży biletów.

Joshua - Dubois: w jeden dzień sprzedano 70 tysięcy biletów

W sumie przygotowano 90 tysięcy wejściówek, z których 70 tysięcy rozeszło się w niespełna dobę po rozpoczęciu sprzedaży! Organizatorzy nie mają złudzeń, że wszystkie znikną lada moment, a gdy to się stanie, rozpoczną się prace mające na celu wpuszczenie na Wembley w sumie 100 tysięcy kibiców. Jeśli to się uda, będzie to absolutny rekord Wielkiej Brytanii.