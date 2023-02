Nie żyje kapitan reprezentacji. 19-latek został zamordowany, konał na oczach swoich bliskich

Świat sportu obiegły tragiczne informacje. W wieku 19 lat zamordowany został kapitan młodzieżowej reprezentacji RPA, Oshwin Andries. Piłkarz z Afryki zginął po kłótni z nożownikiem, który ranił go śmiertelnie ostrym narzędziem. Według relacji brata zmarłego, piłkarz miał konać na oczach swoich bliskich.

Nie żyje kapitan młodzieżowej reprezentacji RPA. Oshwin Andries został zamordowany

Do śmierci piłkarza młodzieżowej reprezentacji RPA miało dojść po kłótni zawodnika z nożownikiem, który go zaatakował. Według relacji brata gracza, zawodnik konał na oczach swoich bliskich i zmarł w momencie, w którym jego mama przewoziła go do szpitala.

- Moja mama wiozła go do szpitala i zmarł w jej samochodzie, w jej ramionach. Jest bardzo zrozpaczona - mówi brat zawodnika, Lee-Irwin Andries.

Kondolencje przekazał także klub piłkarza, Stellenbosch FC.

- Stellenbosch FC opłakuje dziś odejście Oshwina Andriesa. Myśli i modlitwy wszystkich w Klubie są w tym czasie z jego rodziną, przyjaciałómi i ukochanymi - napisał klub na swoich mediach społecznościowych.