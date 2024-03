Nie żyje kultowy zawodnik. Ledwo co zakończył walkę i umarł. Miał tylko 50 lat

Yutaka Yoshie nie żyje. Kultowy japoński wrestler, który był prawdziwą legendą tego sportu w swojej ojczyźnie zmarł w porażających okolicznościach. Mężczyzna po turnieju na gali All Japan Pro Star Wrestling wszedł do szatni w której poczuł się gorzej i umarł. Miał zaledwie 50 lat.

Nie żyje legendarny wrestler. Yoshie miał 50 lat

Jak podają japońskie media, Yoshie wziął udział w gali All Japan Pro Star Wrestling, gdzie stoczył swój pojedynek. Po wszystkim zawodnik udzielił wywiadów i poszedł do szatni, w której to stan jego zdrowia zaczął się pogarszać. Mężczyzna miał zasłabnąć i mimo, że został szybko przetransportowany do szpitala, to medykom nie udało się mu pomóc.

-Yutaka Yoshie brał udział w turnieju. Po powrocie do szatni, jego stan nagle się pogorszył. Został przewieziony do szpitala w mieście Takasaki, ale nie wrócił już do domu. Chcemy zapamiętać jego osiągnięcia za życia i modlić się za jego duszę - przekazują organizatorzy gali All Japan Pro Star Wrestling za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.