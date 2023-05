Niefortunny strzał Kyliana Mbappe! Ucierpiała fanka, znakomita postawa Francuza

Rozstrzygnął się temat mistrzostwa we Francji. Drużyna Paris Saint-Germain po remisie ze Strasbourgiem zapewniła sobie to trofeum. Podopieczni Christophe'a Galtiera wyszli na prowadzenie w 59. minucie za sprawą Leo Messiego, a asystował Argentyńczykowi Kylian Mbappe. Bramkę na wagę remisu strzelił Kevin Gameiro. Paryski klub nie może zaliczyć tego sezonu do udanych, pomimo ściągnięcia kolejnych gwiazd do zespołu w tym Messiego nie zdołali zdobyć upragnionej Ligi Mistrzów.

Kylian Mbappe zachował się z klasą! Po niefortunnym strzale, Francuz od razu podbiegł do fanki

Do niecodziennej sytuacji doszło przed meczem PSG ze Strasbourgiem. Podczas rozgrzewki najlepszy napastnik - Kylian Mbappe, po jego strzale piłka znalazła się na trybunach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że futbolówka niefortunnie trafiła w jedną z kobiet. Francuz nie miał zamiaru długo czekać i od razu ruszył w kierunku trybun. Fanka miała rozbity nos i nie kryła zaskoczenia, gdy zobaczyła 24-latka. Mbappe zajął się kobietą, odprowadził ją na ławkę rezerwowych, gdzie po chwili zaopiekowały się nią służby medyczne.

Mbappe w sezonie 2022/2023 zdobył wicemistrzostwo świata, gdzie w finale drużyna Francji uległa Argentynie. Teraz mógł ucieszyć się z mistrzostwa Francji, a także jest na dobrej drodze, aby zostać najskuteczniejszym piłkarzem ligi.