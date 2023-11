Niewiarygodne, jak kiedyś wyglądał Krzysztof Stanowski. Tak przez lata zmienił się założyciel Weszło, wielka metamorfoza

Wspomniane wideo nagrane przez Stanowskiego odbiło się szerokim echem. Najwięcej cierpkich słów z jego strony padło w tym materiale w kierunku Mateusza Borka, ale oberwało się także Tomaszowi Smokowskiemu. Z pewnością to jeszcze nie koniec opery mydlanej na linii Stanowski - byli już koledzy z Kanału Sportowego, ale założyciel Weszło skupia się teraz na kolejnym dużym projekcie.

Krzysztof Stanowski zdradził, jakie treści pojawiać się będą na Kanale Zero

Stanowski we wtorek opublikował pierwszy film na Kanale Zero, który założył kilka dni temu. To jednak wystarczyło, by bez żadnego materiału w błyskawicznym tempie zyskać grubo ponad 250 tysięcy subskrypcji. W premierowym wideo Stanowski pokrótce wyjaśnił, na czym ten nowy projekt będzie polegać oraz zapewnił, że wraz z załogą robią wszystko, by ruszyć na całego 1 lutego przyszłego roku. Stanowski zdradził, że stałym punktem programu będą poranki oraz wieczorne programy, ale w międzyczasie nie zabraknie innych ciekawych treści. Znany dziennikarz dodał, że chciałby, by na Kanale Zero codziennie pojawiało się kilka nowych materiałów.

Tak 18 lat temu wyglądał Krzysztof Stanowski! Aż trudno uwierzyć, jak się zmienił

To jednak na razie melodia przyszłości. My z kolei wróciliśmy do przeszłości i dotarliśmy do mocno zakurzonych zdjęć Stanowskiego. Założyciel Weszło pracował swego czasu w "Super Expressie" i właśnie 18 lat temu nasi fotografowie zrobili dziennikarzowi kilka fotek. Aż zdębieliśmy, gdy je zobaczyliśmy. Zresztą zajrzyjcie do galerii poniżej i przekonajcie się sami, jak zmienił się Krzysztof Stanowski na przestrzeni lat!