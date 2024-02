O której godzinie skoki dzisiaj niedziela 11.02.2024 PŚ Lake Placid O której dzisiaj skoki narciarskie 11 lutego 2024

Aleksander Zniszczoł ponownie pokazał, że obecnie jest najlepszy wśród polskich skoczków narciarskich. Po dwóch 8. miejscach w Willingen przyszedł czas na jeszcze lepszy wynik. Mimo że Zniszczoł po pierwszej serii był na 22. miejscu, to ostatecznie zajął 6. lokatę! Gorzej spisali się Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy zajęli odpowiednio 17. i 21. miejsce. Niestety, zawiedli Paweł Wąsek (34. lokata) i przede wszystkim Kamil Stoch, który zajął odległe 41. miejsce.

Skoki narciarskie dzisiaj niedziela 11.02.2024 O której dzisiaj skoki w Lake Placid

Aleksander Zniszczoł w drugiej próbie poszybował na odległość 129 metrów i zanotował awans o aż szesnaście pozycji. Zajął szóste miejsce i tym samym powtórzył swój najlepszy wynik w karierze, zajmując szóstą lokatę. – To były dobre zawody! Oba skoki konkursowe były bardzo fajne. W pierwszej serii nie było szczęścia. To były trudne warunki, by odlecieć. Jak najbardziej mogę być zadowolony – powiedział Zniszczoł po zawodach, cytowany przez portal skijumping.pl. – Po pierwszej serii była złość, że tak trafiłem. Niczego nie czułem pod nartami przez cały lot. Pierwszy raz mi się to tutaj zdarzyło w ogóle. Czy skok finałowy był najlepszy jak dotąd w Lake Placid? Myślę, że nie. Wytrzymałem trudniejsze warunki na buli, nie dałem się zastawić i z tego wynikła taka odległość. Potem miałem super prędkość i mogłem daleko lecieć – dodał Zniszczoł.

O której dzisiaj skoki narciarskie w niedzielę 11 lutego 2024 Skoki w Lake Placid

Trwa Puchar Świata w Lake Placid. Na niedzielę 11 lutego 2024 zaplanowano drugi konkurs indywidualny. Początek konkursu indywidualnego o godzinie 15.15 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 i w Playerze.

Niedziela, 11.02.2024

15:15 - Konkurs indywidualny