Odkryliśmy związek Georginy Rodriguez z Polską. Kochanica Ronaldo zupełnie tego nie ukrywa, wszystko widać jak na dłoni

W ostatnich latach kariera Cristiano Ronaldo zaczęła się chwiać. Jeszcze w pierwszym sezonie w barwach Manchesteru United, do którego przeniósł się po kilku latach spędzonych w Juventusie, Ronaldo radził sobie na miarę swoich umiejętności. Później jednak został odsunięty od składu i nie dawał drużynie już tyle, ile mógł i ostatecznie postanowił odejść. Ogromnym zaskoczeniem był fakt, że postanowił wybrać ofertę Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej, które zaproponowało mu niebotyczny, niespotykany do tej pory w świecie futbolu kontrakt. Do Arabii Ronaldo przeniósł się oczywiście wraz z narzeczoną Georginą Rodriguez i swoimi dziećmi. Niedawno okazało się, że partnerka Ronaldo ma pewne związki z naszym krajem.

Georgina Rodriguez zdecydowała się na zaskakujący ruch

Całkiem niedawno przypomnieliśmy, jak Georgina Rodriguez ostro skomentowała pracę Fernanrdo Santosa – byłego selekcjonera reprezentacji Portugalii, a obecnie pełniącego tę funkcję w reprezentacji Polski. Jednak jej związek z naszym krajem jest zgoła odmienny. Okazuje się bowiem, że ta niezwykle wpływowa kobieta postanowiła nawiązać współpracę z polską firmą!

Okazało się, że partnerka Cristiano Ronaldo związała się z polską marką Neonail, specjalizującej się w pielęgnacji paznokci. O współpracy Georgina Rodriguez poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jest to o tyle interesujące, że modelka o takich zasięgach (ponad 45 mln obserwujących na Instagramie) z pewnością może przebierać w najróżniejszych ofertach tego typu.