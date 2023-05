Ostatnie prace modernizacyjne w COS Zakopane. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem gotowy na Igrzyska Europejskie

III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 zbliża się wielkimi krokami. Chcąc zapewnić zawodnikom jak najlepsze warunki do osiągania sukcesów, organizatorzy podjęli szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury. To nie pierwsze czynności modernizacyjne w tatrzańskim ośrodku. Łączna wartość inwestycji prowadzonych w ostatnich latach w COS-OPO Zakopane to ponad 300 milionów złotych netto.

– Do osiągania jak najlepszych wyników potrzebne jest zapewnienie sportowcom jak najlepszych warunków. Nasz resort stara się na bieżąco reagować na potrzeby treningowe i pobytowe polskich reprezentacji. Jesteśmy świadomi, jak ważny dla naszych zawodników jest udział w III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 i sukces przed własną publicznością. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu przy inwestycjach prowadzonych m.in. w COS-OPO Zakopane, nasi sportowcy jeszcze lepiej przygotują się do udanych występów – mówi minister sportu i turystki Kamil Bortniczuk.

Modernizacji ulega choćby Średnia Krokiew, która będzie miejscem zmagań części konkursów w ramach Igrzysk. Położony na terenie COS – OPO Zakopane obiekt zostanie doposażony w trybunę mogącą pomieścić nieco ponad 2 tysiące widzów.

– Prace modernizacyjne są już na ostatniej prostej. W zeszły poniedziałek dojechały pierwsze konstrukcje pod trybunę na 1500 miejsc, gdzie wszystkie siedziska będą w biało-czerwonych barwach. Z kolei na początku czerwca dotrze do nas kolejnych 500 mobilnych miejsc na konstrukcji stalowej dopasowanej do terenu i ich wykorzystanie będzie zależne od potrzeb. Docelowo te pół tysiąca miejsc ma być również wykorzystywanych na zawodach Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi – mówi Sebastian Danikiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Szacowany koszt budowy nowej trybuny ma wynieść około 3,5 miliona złotych.

Na wykończeniu jest również modernizacja pomieszczeń treningowych dla sportowców. Niebawem wszystkie z hal sportowych zostaną wyposażone w centralną klimatyzację, która znacznie poprawi komfort pracy uczestników III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

– Jesteśmy na finiszu tego projektu. W zasadzie trwają u nas ostatnie prace związane z podłączeniem klimatyzacji do agregatów prądotwórczych i odbiorem technicznych urządzeń – dopowiada Danikiewicz.

Poprawie ulegną także warunki treningowe bokserów. Z nowego wyposażenia skorzysta m.in. polska reprezentacja w boksie, której zawodnicy podczas III Igrzysk Europejskimi Kraków-Małopolska 2023 będą jednymi z głównych pretendentów do medali.

– Zamówiliśmy sześć certyfikowanych ringów bokserskich, które spełniają wszelkie wymogi międzynarodowej federacji bokserskiej. Na dniach, jeszcze w maju powinny one pojawić się w obiektach COS – OPO Zakopane. W każdej z trzech sal pojawią się dwa ringi tak, aby więcej ekip bokserskich uczestniczących w III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 mogło jednocześnie przeprowadzać trening – argumentuje Danikiewicz.

COS-OPO Zakopane będzie miejscem pobytowym i treningowych dla większości reprezentacji bokserskich, które od 23 czerwca powalczą w Nowym Targu o medale III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

– Jako organizatorzy zwiększyliśmy przepustowość miejsc w naszych stołówkach, dokładając 80 miejsc w wewnętrznym patio. Łącznie dysponujemy ponad 300 miejscami siedzącymi. Jeśli chodzi o nocleg, to od 10 czerwca wykażemy gotowość do przyjęcia reprezentacji. Dla naszych gości przygotujemy blisko 270 miejsc noclegowych – wskazuje Danikiewicz.