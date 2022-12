Partnerka Cristiano Ronaldo opowiedziała o towarzyszącej jej traumie. To wyznanie Georginy Rodriguez o śmierci dziecka chwyta za serce

Mistrzostwa świata w Kielcach! Fani bilarda w Polsce czekali na to latami. Wielka impreza już w lutym

Traumatyczne przeżycie Georginy i Cristiano

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez parę stanowią od 2016 roku. On jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii, ona cenioną modelką, baletnicą oraz bizneswoman. Para wspólnie wychowuje piątkę dzieci: Cristiano Juniora, bliźniaki Mateo i Evę Marię, Alanę Martinę oraz najmłodszy owoc ich miłości – urodzoną w kwietniu 2022 roku Bellę Esmeraldę. Dzień ten stanowi dla nich zresztą zarówno ogromną radość, jak i traumę. Argentynka była bowiem w bliźniaczej ciąży, niestety maleńki Angel nie przeżył porodu. O tej tragicznej wiadomości rodzice poinformowali swego czasu za pomocą mediów społecznościowych.

Wzruszające wyznanie Georginy

Od czasu tego traumatycznego przeżycia Georgina Rodriguez nie uczestniczyła w życiu publicznym – zniknęła z mediów społecznościowych, nie udzielała wywiadów. Sytuacja zmieniła się dopiero w ostatnich dniach, gdy w rozmowie z hiszpańskim „Elle” zdecydowała się opowiedzieć o ogromnej tragedii, która ją spotkała. - Śmierć dziecka to największy ból, jaki może odczuwać każdy rodzic. Tylko narodziny naszej córeczki dają nam siłę, by przeżyć tę chwilę z nadzieją i szczęściem. Ta tragedia jest czymś, co będzie nam towarzyszyć przez całe życie i o czym nie będziemy mogli zapomnieć – wyznała, nie mogąc powstrzymać emocji.

