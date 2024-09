Pięcioro dopingowiczów na igrzyskach w Paryżu. Podano nazwiska przyłapanych olimpijczyków

Łącznie pobrano 6 130 próbek (moczu, krwi, zaschniętej krwi) z 4 770 testów przeprowadzonych na 4 150 sportowcach. Zgodnie z oświadczeniem ITA jest to najwyższy odsetek zawodników kiedykolwiek testowanych. Badania przeprowadzono w czasie od otwarcia wioski olimpijskiej w połowie lipca do ceremonii zamknięcia 11 sierpnia. Przebadano 38,75 procent wszystkich sportowców, co stanowi wzrost o 4 procent w porównaniu do IO Tokio 2020 i o 10 procent do Rio de Janeiro 2016.

Największe skandale igrzysk olimpijskich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Złapano pięcioro dopingowiczów

Na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku wykryto sześć przypadków dopingu. W Paryżu jest ich pięć. Pozytywne wyniki uzyskali: judocy Sajjad Ghanim Sehen z Iraku i Mohammad Samim Faizad z Afganistanu, nigeryjska bokserka Cynthia Temitayo Ogunsemilore, kongijska sprinterka Dominique Lasconi Mulamba i boliwijska pływaczka Maria Jose Ribera Pinto.

Polska zawodniczka straciła dach nad głową w powodzi. Pilnie potrzebna pomoc, zwróciła się o nią do fanów

ITA to utworzona w 2018 roku i częściowo finansowana przez MKOl agencja wyspecjalizowana w testowaniu sportowców w trakcie i poza zawodami. Planuje, organizuje i zarządza wynikami testów antydopingowych podczas igrzysk. Do najczęściej testowanych krajów należały Stany Zjednoczone, Francja, Chiny, Australia i Wielka Brytania.

ITA's ANTI-DOPING PROGRAM FOR THE OLYMPIC GAMES PARIS 2024A total of 6’130 collected samples from over 4’770 doping controls, and for the first time almost 39% of the participating athletes tested at least once. Five ADRVs were asserted to this moment.https://t.co/ojZD0e55Qz pic.twitter.com/n7732wKwSU— International Testing Agency (@IntTestAgency) September 19, 2024

Polska w tym zestawieniu wymieniana jest na 15. miejscu. Najwięcej kontroli antydopingowych przeprowadzono w takich sportach jak lekkoatletyka, sporty wodne, kolarstwo, wioślarstwo, zapasy, boks, podnoszenie ciężarów i judo.

Znany trener i działacz PZPN nie żyje. Współpracował z Kazimierzem Górskim i Andrzejem Strejlauem

Agencja przeprowadziła również program badań na kilka tygodni przed igrzyskami olimpijskimi, tzn. w okresie wysokiego ryzyka, w którym około 90 procent z około 10 000 uczestników igrzysk w Paryżu zostało przetestowanych co najmniej raz. Dodano, że w tym okresie odnotowano około czterdziestu naruszeń przepisów antydopingowych.