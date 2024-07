5600 dolarów dla Rosjanina odstrzelonego z igrzysk olimpijskich. Państwo wypłaca rekompensatę

Historia miłości Dariusza Szpakowskiego i aktorki Grażyny Strachoty. Naprawdę to zrobił, żeby ją poderwać!

O sprawie poinformowano w czwartek. Wiadomość o wypłacie rekompensat, na którą powołuje się m.in. Reuters, podała państwowa agencja informacyjna RIA. Sportowcy z Rosji i Białorusi, najbliższego sojusznika Moskwy podczas inwazji na Ukrainę w 2022 roku, nie zostali dopuszczeni do igrzysk, jeśli nie rywalizują jako zawodnicy neutralni, bez flag, hymnów i innych symboli. Ponadto rosyjscy i białoruscy sportowcy musieli przejść dodatkową procedurę weryfikacyjną, aby upewnić się, że nie wspierają wojny i nie mają powiązań z wojskiem, co według Moskwy jest równoznaczne ze „spiskiem” mającym na celu wykluczenie jej sportowców.

– Wypłaciliśmy odszkodowania 245 zawodnikom. Są to sportowcy, którzy nie otrzymali prawa do startu w międzynarodowych zawodach, a także ci, którzy nie otrzymali statusu neutralnego – powiedział RIA dyrektor generalny Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Władimir Siengliejew. Artur Dałałojan, 28-letni gimnastyk, który zdobył złoto na igrzyskach w Tokio w 2021 roku, powiedział RIA, że otrzymał około 500 000 rubli (5600 dolarów). Agencja nie określiła, kto z innych sportowców otrzymał wynagrodzenie i jaka jest to kwota.

Tylko 16 Rosjan na igrzyskach w Paryżu

Lista rosyjskich sportowców, którzy udają się do Paryża, zmniejszyła się dodatkowo po tym, jak kilka tamtejszych federacji sportowych oświadczyło, że nie wezmą udziału w zawodach ze względu na – ich zdaniem – upokarzające ograniczenia.

W igrzyskach od 26 lipca do 11 sierpnia ma pojawić się tylko 16 rosyjskich sportowców, w porównaniu z 335 sportowcami na poprzednich letnich igrzyskach w Tokio w 2021 roku.