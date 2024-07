Polska siatkarka zdobyła medal i... kończy karierę! Zaskakująca decyzja 29-latki po życiowym sukcesie

Piękna polska siatkarka w pikantnym wydaniu. To bikini wiele nie zasłania. Ciało, które rozgrzewa gejzery na Islandii

Majka Szczepańska-Pogoda grała na pozycji atakującej, a ostatnie dwa sezony spędziła w BKS-ie Bielsko-Biała. W pierwszym z nich była ważną postacią drużyny, która zajęła w Tauron Lidze czwarte miejsce. Rozegrała 26 meczów i zdobyła 308 punktów, jednak później jej karierę zahamowała kontuzja, po której długo dochodziła do siebie. W ostatnim sezonie świętowała wraz z koleżankami brązowy medal mistrzostw Polski, ale na parkiecie pojawiła się tylko 16 razy i zdobyła tyle samo punktów. W BKS-ie nie odgrywała już większej roli, a kilka tygodni po życiowym sukcesie postanowiła zakończyć karierę.

"Majka Szczepańska-Pogoda kończy karierę!" - ogłosił w poniedziałek jej klub. - Bardzo dziękuję za możliwość grania w Bielsku-Białej. Dziękuję za pomoc i wsparcie w trudniejszych chwilach, każdemu życzę takiego powrotu do pełni zdrowia jak mi, w tym klubie, bez stresu z pomocą i szczerym spojrzeniem - życzącym powrotu do zdrowia! Kibicom dziękuję za możliwość gry przy pełnych trybunach, za możliwość krótkich rozmów i doping - pożegnała się siatkarka, która podjęła taką decyzję ze względu na rodzinę.

- Moja przygoda z siatkówką się kończy, moim numerem jeden jest moja rodzina, dla mnie zawsze priorytetem jest mój synek, któremu w Bielsku-Białej jest po prostu dobrze. Tak - zostajemy w tym pięknym mieście, więc może się jeszcze spotkamy! Każdemu przyjdzie się zmierzyć z decyzją o zakończeniu kariery, zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe. Mam swoje plany i marzenia związane z pracą, zobaczymy, co z nich wyjdzie - wyznała 29-latka.

Szczepańska-Pogoda poza brązowym medalem Tauron Ligi zdobyła też w ostatnim sezonie Puchar Polski. Karierę rozpoczynała w KPKS Halemba Ruda Śląska, a później reprezentowała Silesię Volley MOSiR Mysłowice oraz AZS Politechnikę Śląską Gliwice. W 2017 r. trafiła do Radomki Radom, z którą awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po trzech sezonach udała się na urlop macierzyński i urodziła syna Janka, po czym w 2021 r. wznowiła karierę w Pałacu Bydgoszcz. Stamtąd trafiła do BKS-u Bielsko-Biała, gdzie odniosła największe sukcesy.