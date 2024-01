Piłkarz miał zostać postrzelony przez myśliwego. Dramat rozegrał się w trakcie meczu, zawodnik trafił do szpitala

Aż nam brzuchy pękły ze śmiechu po zobaczeniu tego! Paweł Fajdek musiał to opublikować, reakcja młociarza przejdzie do historii

Wybiegając na boisko piłkarskie zawodnicy raczej mogą się spodziewać fizycznej rywalizacji. I choć zdarza się ona brutalna, to ma ona się nijak do tego, co wydarzyło się właśnie w Irlandii, gdzie jeden z piłkarzy padł na murawy po postrzale z broni palnej! Do całej sytuacji doszło podczas meczu Rearcross FC z Ballymackey FC. W trakcie meczu jeden z piłkarzy gospodarzy z krzykiem upadł na murawę, ale nie miało to związku z kontuzją czy faulem rywala. Szybko okazało się, że 32-latek został... postrzelony w ramię - natychmiast przewieziono go do szpitala.

Piłkarz postrzelony podczas meczu. Policja podejrzewa myśliwego

Na szczęście szybko okazało się, że rana nie jest bardzo poważna – lekarze usunęli kulę z ramienia zawodnika i opatrzonego należycie wypuścili do domu, a jego życiu nic nie zagraża. Irlandzka policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie i pierwsze tropy prowadzą w stronę myśliwego, który mógł przypadkowo postrzelić piłkarza, będąc na polowaniu w okolicy stadionu.

Klub bardzo poważnie traktuje ten incydent i trudno się temu dziwić – Tylko szczęście sprawiło, że sprawa nie zakończyła się dużo poważniej. – Wszyscy w Rearcross FC są zszokowani tym co się stało. (...) To był bardzo poważny incydent. Cieszymy się, że nasz zawodnik ma się dobrze. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i chcemy, aby wiedział, że wszyscy w klubie myśli w tej chwili o nim i jego rodzinie – przekazał klub w oświadczeniu cytowanym przez Polsat Sport.