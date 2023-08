Polscy juniorzy ze złotem MŚ! W tej dyscyplinie nie mamy sobie równych

Była murowaną faworytką do złota MŚ, w półfinale rozegrał się koszmar. Aleksandra Mirosław przyznała, że to był najczarniejszy scenariusz

Brydż sportowy – co to takiego?

Choć zapewne większość osób słyszała o brydżu sportowym, mało kto potrafi opisać reguły panujące w tej dyscyplinie. Czym zatem różni się on od klasycznego, „domowego” brydża? - W brydżu domowym rozdajemy karty na 4 osoby i dużo zależy w tym przypadku od losowania. Brydż sportowy to brydż porównawczy, w którym każdy dostaje te same karty i porównujemy się, kto lepiej dane karty wykorzystał. W ten sposób element szczęścia jest bardzo mocno wyeliminowany. W drużynowych mistrzostwach świata reprezentacja składa się z 6 zawodników przy czym przy stole („na boisku”) gra 4, a jedna para jest w rezerwie. Przykładowo, finał mistrzostw Świata juniorów składał się z 56 rozdań podzielonych na 4 segmenty. Pomiędzy segmentami można dowolnie wymieniać zawodników. U nas grały na stałe dwie najlepsze pary (z trzech) cały czas, ale nasi przeciwnicy w finale rotowali wszystkie 3 pary – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Rafał Marks, pełniący funkcję trenera reprezentacji Polski U26 Kobiet, która podczas niedawnych MŚJ w holenderskim Veldhoven sięgnęła po złote medale. - Polska jest potęgą jeśli chodzi o brydż młodzieżowy. Mamy zdecydowanie najwięcej grających juniorów spośród wszystkich państw. Regularnie przywozimy worki medali z różnych imprez. Ja z reprezentacją juniorek zdobyłem już srebro Mistrzostw Świata w Wujiang w 2018 oraz złoto Mistrzostw Europy w Oslo w 2019. Teraz udało się zdobyć także najważniejszy krążek. Mieliśmy skład na złoto, co przy ogromnej mobilizacji w zespole nie mogło się skończyć inaczej – dodaje.

Brydż sportowy – przygoda, która trwa aż do dziś

Dla Rafała i jego drużyny zdobycie MŚJ to z pewnością ogromny sukces, choć – jak już zostało wspomniane wyżej – nie pierwszy i zapewne nie ostatni. Niespełna 32-latek z brydżem sportowym związany jest od wielu lat, wygrywając liczne zawody nie tylko jako trener, ale i czynny zawodnik. Jak zatem zaczęła się ta przygoda, która wciąż trwa? - Mając 4-5 lat oglądałem jak Tata grywał z kolegami z wojska. W wieku ok. 10 lat dziadkowie wyjaśnili mi zasady i nawet czasem grywaliśmy. Na poważnie zacząłem jednak grać w liceum, gdzie zapisałem się na kółko brydżowe i niedługo potem pojechałem na swój pierwszy turniej młodzieżowy do Bielska-Białej. Brydż jest wspaniałą grą, gdyż rozwija zarówno umiejętność logicznego myślenia jak i współpracy z innymi - gra się parami i trzeba umieć „dogadać się” z partnerem. Dodatkowo uczy szybkiego podejmowania decyzji, na rozegranie rozdania jest tylko 7-8 minut. Mimo, że gram w brydża już 15 lat, wciąż odkrywam nowe aspekty tej gry. Jako trener juniorów, ogromną satysfakcję sprawia mi oglądanie jak zawodnicy podnoszą swoje umiejętności i często po zakończeniu kariery juniorskiej (u dziewcząt do 25 lat) osiągają sukcesy także w dorosłym brydżu – podkreśla Marks, któremu umiejętność szybkiego i analitycznego myślenia przydaje się nie tylko w brydżu. Na co dzień pracuje on bowiem dla legalnego polskiego bukmachera TOTALbet, gdzie pełni funkcję kierownika działu analiz.

Jak trafić do reprezentacji?

Wiemy już zatem, że w brydżu sportowym juniorów Polska jest prawdziwą potęgą. Na jakiej zasadzie odbywa się jednak selekcja do reprezentacji? - W tej chwili w dorosłym brydżu są 4 kategorie: Open, Kobiety, Miksty i Seniorzy. Każda ma swój sposób selekcji. Zazwyczaj system polega na tym, że są rozgrywki kadrowe, z których bezpośrednio awansuje najlepsza para, a pozostałe dwie są wybierane przez trenera na podstawie obserwacji gry zawodników w trakcie rozgrywek – mówi nasz rozmówca. Podkreśla przy tym, że zawodnicy swoje umiejętności mogą także prezentować na co dzień, w Polsce mamy bowiem prężnie działającą ligę brydża sportowego, przez cały rok odbywa się także cykl turniejów GP Polski par oraz teamów. Selekcjonerzy mają zatem wiele okazji, aby dokonać odpowiedniej selekcji.

Polska na Mistrzostwach Świata Juniorów

Dla reprezentacji Polski zakończone niedawno Mistrzostwa Świata Juniorów w brydżu sportowym były bardzo udane. Biało-czerwoni wystawili drużyny w pięciu kategoriach (U26 K, U15, U21, U26 oraz U30). Naszym brydżystom udało się zdobyć trzy medale: brązowy w kategorii U26, a także dwa złote – U15 oraz U26 K. Trenerem ostatniego z wymienionych zespołów był Rafał Marks, zwycięski skład stanowiły z kolei następujące pary: Ewa Morawska i Dominika Oscylok, Maria Niklaus i Joanna Zalewska, a także Milena Gryzło i Magdalena Kapała.