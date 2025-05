Debata w TVP. Krzysztof Stanowski nagle wypalił. "Tak to mogą wyglądać freak-fighty"

Życie Patrycji Tuchlińskiej od kilku lat budzi spore zainteresowanie mediów, głównie za sprawą jej związku z jednym z najbogatszych Polaków, Józefem Wojciechowskim. Para, która oficjalnie jest razem od 2018 roku, doczekała się już dwójki potomstwa: trzyletniego syna Augustyna oraz córeczki Aurory, która przyszła na świat w połowie czerwca ubiegłego roku. Ich historia miłosna rozpoczęła się w dość nietypowych okolicznościach – Tuchlińska, wówczas modelka, brała udział w pokazie mody Ewy Minge. Wydarzenie to miało miejsce w hotelu "Czarny Potok" w Krynicy Zdroju, którego właścicielem jest nie kto inny, jak właśnie Wojciechowski.

Imperium Józefa Wojciechowskiego: Więcej niż tylko hotele

Majątek Józefa Wojciechowskiego nie opiera się jednak wyłącznie na działalności hotelarskiej. Wspomniany hotel to jedynie część potężnego holdingu deweloperskiego – JW Construction Holding S.A. Inicjały w nazwie firmy nie są przypadkowe; to właśnie Józef Wojciechowski założył ją w 1993 roku, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Dziś pełni w niej funkcję głównego udziałowca oraz przewodniczącego rady nadzorczej. W latach 2006-2012 był właścicielem Polonii Warszawa.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Patrycja Tuchlińska: Od wybiegów po Politechnikę

Zanim Patrycja Tuchlińska związała się z miliarderem, jej życie również było pełne aktywności. Urodzona w 1995 roku w Bolkowie na Dolnym Śląsku, próbowała swoich sił w modelingu. Jej uroda i prezencja zaprowadziły ją nawet do finału konkursu Miss Polski w 2016 roku. Jednak ambicje młodej kobiety sięgały znacznie dalej niż tylko świat mody. Tuchlińska podjęła studia na jednej z najbardziej renomowanych i wymagających uczelni technicznych w Polsce – Politechnice Wrocławskiej. Co więcej, wybrała niezwykle trudny i specjalistyczny kierunek: inżynierię mechaniczną.

Jak informuje oficjalna strona internetowa holdingu JW Construction, w zakładce poświęconej władzom spółki, partnerka Józefa Wojciechowskiego zajmuje istotne stanowisko. Obok samego założyciela, który figuruje jako przewodniczący rady nadzorczej i główny udziałowiec, oraz jego córek – Wiktorii Wojciechowskiej i Wirginii Wojciechowskiej – na liście członków rady nadzorczej znajduje się również Patrycja Tuchlińska.

