Kozubal jeden tytuł – z 2022 – w CV już ma. Przysługuje mu za… 17 minut spędzonych wtedy na boisku, podczas spotkania z krakowską Wisłą. Dziś jest już ligowcem pełną gębą: 32 występy, 1 gol, 4 asysty. Trudno sobie bez niego wyobrazić Kolejorza, a znany portal futbolowo-transferowy wycenia go na 6 mln euro!

Antoni Kozubal o marzeniach: „Stawać się lepszym zawodnikiem i człowiekiem”

Ale kiedy ostatnio na antenie Canal+ Sport dostał pytanie o sportowe marzenia, nie bujał w obłokach i nie wymieniał wielkich klubów. - Największym marzeniem jest to, by każdego dnia stawać się lepszym zawodnikiem i lepszym człowiekiem – takie słowa u 21-latka nie są codziennością.

Antoni Kozubal spełnił już dwa marzenia! 🤗 Teraz skupia się na celu, jakim jest Mistrzostwo Polski z Lechem! 🏆📺 Ligę+Extra oglądajcie w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/DYVywsvso4 pic.twitter.com/iNFliv5Ph6— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 11, 2025

Rafał Górak o Kozubalu: „Wybitna inteligencja i dojrzałość”

- Antek ma wybitną inteligencję boiskową, ale też – jak wszyscy „absolwenci” akademii Lecha, których poznałem – wielką dojrzałość życiową – trener GKS-u, Rafał Górak, nie może się nachwalić poznańskiego młodzieżowca. Trudno jednak się dziwić: prowadząc go przez półtora roku przy Bukowej, dołożył cegiełkę do jego rozwoju. - Jak mawiali starzy trenerzy: „Lepiej jest niekiedy mądrze stanąć, niż głupio biegać”! I on to wie! - dodaje z uśmiechem szkoleniowiec katowiczan.

„Ogień na murawie” – jak Kozubala wspominają w Katowicach?

- Kiedy dziś rzucam okiem na filmiki z szatni Lecha, pokazujące radość w szatni, widzę Antka stojącego spokojnie z boku – zaznacza z kolei Adrian Błąd, doświadczony pomocnik GKS-u. - U nas też nie emanował żywiołowością, nie aspirował do bycia wodzirejem. Poza boiskiem był mocno „stonowany”. „Ogień” wychodził z niego dopiero na murawie. Wszyscy w Katowicach byliśmy dumni, gdy dostał powołanie do pierwszej reprezentacji!

Antoni Kozubal w reprezentacji. Czerwcowe mecze będą jego?

Kozubal już w niej zadebiutował: w listopadowym spotkaniu z Portugalią. Teraz znów nie brak opinii, że powinien znaleźć się w kadrze na czerwcowe mecze Biało-Czerwonych z Mołdawią (6.06., towarzyski) i Finlandią (10.06., eliminacje MŚ). Jeżeli za tydzień stanie z Lechem na najwyższym podium, będzie to dodatkowy mocny argument dla selekcjonera.

Dziś jednak ma ważniejsze zadanie: ograć byłych kolegów w Katowicach. - Antek ma smykałkę do strzelania bramek – Błąd przypomina, że w minionym sezonie nastoletni jeszcze wówczas defensywny pomocnik zdobył dla GieKSy pięć bramek. - Chętnie i udanie „wcinał się” w pole karne, co nie jest tak oczywiste dla zawodnika na pozycji „sześć” lub „osiem”. A generalnie jest bardzo wybieganym, kreatywnym, dobrze myślącym na boisku zawodnikiem.

Lech liderem ekstraklasy. W Katowicach przypieczętuje tytuł?

Lech w miniony weekend – wykorzystując potknięcie Rakowa – wymęczył zwycięstwo w ligowym klasyku przy Łazienkowskiej i na dwie kolejki przed końcem wrócił na fotel lidera ekstraklasy. Jeżeli teraz zdobędzie Nową Bukową, korona dla Kolejorza – i Antoniego Kozubala w jego szeregach - będzie już bardzo blisko!

Początek meczu GKS – Lech Poznań w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy w niedzielę o godz. 17.30 na Arenie Katowice. Transmisja w Canal+ Premium, TVP Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.