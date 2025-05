i Autor: Cyfrasport Lech Poznań - Legia Warszawa

Walka o trzy punkty

Legia Warszawa – Lech Poznań: Relacja na żywo. Wielki hit przy Łazienkowskiej [WYNIK, SKŁADY]

Legia Warszawa zmierzy się z Lechem Poznań w hicie tej kolejki PKO BP Ekstraklasy. To spotkanie to polskie „El Clasico”. Podopieczni Goncalo Feio wciąż są w grze o podium. Trzy punkty z „Kolejorzem” zmniejszą straty do Jagiellonii Białystok. Ale Lech nie odda punktów tak łatwo. Po porażce Rakowa wrócił do gry o mistrzostwo Polski. Zwycięstwo przy Łazienkowskiej w meczu Legia Warszawa – Lech Poznań da im pozycję lidera na dwie kolejki przed końcem.