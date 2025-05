Cezary Kulesza coraz bliżej świętowania. Tak toczy się walka o wpływy w PZPN

Wizerunkowo Cezary Kulesza jednak trochę stracił, nieznacznie przegrywając w wyborach do komitetu wykonawczego UEFA. To nie musi mieć wpływu na głosy delegatów, którzy w większości mają być prezesowi przychylni.

Dwóch kandydatów na stanowisko wiceprezesa

Jak informuje TVP Sport – znacznie ciekawsza jest rywalizacja o stanowisko wiceprezesa ds. piłkarstwa profesjonalnego. Obecnie funkcję tę sprawuje Wojciech Cygan, ale mocnym kandydatem jest też Wojciech Strzałkowski z Jagiellonii Białystok. Głosować będą kluby Ekstraklasy i 1 Ligi – łącznie 36 przedstawicieli – 26 maja, na kilka dni przed zjazdem wyborczym PZPN.

Początkowo planowano wcześniejsze głosowanie wśród klubów 1 Ligi, gdzie Cygan miał większe szanse, ale – według nieoficjalnych informacji TVP Sport – zablokował to Kulesza. Teraz wszyscy głosujący spotkają się tego samego dnia, co wyrównuje szanse kandydatów.

Strzałkowski jawnie deklaruje chęć zmian: „Młyny związkowe mielą za wolno” – mówił. To właśnie on miał przejąć inicjatywę po konflikcie dotyczącym przepisu o młodzieżowcu. Choć Cygan przygotował projekt zmian w porozumieniu z klubami, został on zignorowany przez zarząd PZPN. Finalnie zmiany przeforsowano dopiero po przejęciu tematu przez Strzałkowskiego – co wielu odebrało jako skuteczniejszą politykę i lepsze relacje z Kuleszą.

Cygan bez wsparcia?

Choć Cygan ma sympatię wielu klubów, to niektórzy zarzucają mu brak zdecydowania – np. podczas spotkania w Jachrance, gdzie nie wsparł otwarcie klubów przeciwko Kuleszy. – „Wojtek się odsunął, nie zabierał głosu, choć rok wcześniej prowadził dyskusję” – relacjonował jeden z prezesów.

Choć to nie Kulesza decyduje bezpośrednio o obsadzie stanowiska, jego poparcie może być kluczowe. Z Cyganem od dawna mu nie po drodze, ale z Jagiellonią, skąd wywodzi się Strzałkowski, również ostatnio nie ma najlepszych relacji.

