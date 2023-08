Prezes piłkarskiej federacji całował i klepał zawodniczki po pupie. Zdjęcia pojawiły się w sieci. Nieprawdopodobny skandal

Najpiękniejsza polska sędzia pokazała dekolt i nogi do samego nieba. Karolina Bojar-Stefańska rozpaliła zmysły, superseksowne zdjęcie

Bohaterka finału mistrzostw świata przeżyła dramat. Po meczu dotarła do niej okropna wiadomość

Mecz miał emocjonujący przebieg, zawodniczki obu zespołów zmarnowały kilka dogodnych okazji strzeleckich. W 70. minucie Hiszpanka Jenifer Hermoso mogła postawić kropkę nad i, ale zmarnowała jedenastkę. Ostatecznie to jednak panie z Półwyspu Iberyjskiego skończyły ten z uśmiechem na twarzy.

- Było bardzo trudno to osiągnąć, ale udało się. Pokazaliśmy, że umiemy grać, że umiemy cierpieć, wierzyliśmy w to i jesteśmy mistrzami świata. Jestem bardzo dumny tej drużyny. Teraz będziemy świętować i nie wiem, kiedy to się zakończy - mówił po ostatnim gwizdku trener Hiszpanii Jorge Vilda.

Radość musiała być ogromna, w końcu to pierwszy tytuł wywalczony przez Hiszpanię. Przy ceremonii medalowej szalał Luis Rubialers, szef hiszpańskiej federacji piłkarskiej. Ten jednak w euforii chyba zapomniał, jak się zachować, bowiem przy wręczaniu medali... całował piłkarki w usta i klepał po pośladkach. Nie zostało to odebrane zbyt dobrze w kraju (i nie tylko).