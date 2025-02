Prywatny odrzutowiec Cristiano Ronaldo miał usterkę! Maszyna za setki milionów uziemiona w Manchesterze

Ludzie trafiali do szpitala, Messi również się bał. Odwołano przez to mecz Interu Miami

Prywatny odrzutowiec Ronaldo miał usterkę

Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy w historii dyscypliny i jeden z najlepiej opłacanych zawodników. Przez lata zgromadził ogromną fortunę, dzięki czemu może pozwolić sobie na najdroższe samochody, luksusowe jachty czy nawet prywatny samolot. I to nie byle jaki prywatny samolot, a wart 61 mln funtów (301 mln złotych), pomalowany na matową czerń i z namalowanymi symbolami marki piłkarza, Bombardier Global Express 6500. Jak się okazuje, nawet cacko warte pieniądze, jakich przeciętny zjadacz chleba nie zarobi przez całe swoje życie, potrafi się zepsuć w nieodpowiedniej chwili.

Jak donosi „The Sun”, prywatny odrzutowiec Ronaldo wylądował we wtorek wieczorem, 18 lutego, na lotnisku w Manchesterze. Choć nie wiadomo, czy piłkarz był na jego pokładzie, to wiadomo, że maszyna w najbliższym czasie nie mogła nigdzie się ruszyć. Jak podał angielski tabloid, w samolocie należącym do Portugalczyka dostrzeżono usterkę, a dokładniej pęknięte okno! Dopóki uszkodzenie to nie zostanie naprawione, samolot nigdzie się nie ruszy, a mechanicy muszą czekać na dostarczenie części zamiennych. Jak wspomnieliśmy, nie wiadomo, czy Cristiano Ronaldo był w ogóle na pokładzie i jaki był jego ewentualny cel podróży do Anglii.