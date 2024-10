Rodzinny dramat Przemysława Babiarza. Jego żona ciężko zachorowała, przejmujące słowa legendarnego komentatora

Przemysław Babiarz otworzył się przed słuchaczami

Przemysław Babiarz i jego chwilowe zawieszenie w obowiązkach podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu było jednym z głównych tematów w polskich mediach wokół tej imprezy. Babiarz został zawieszony przez stację TVP za swoje słowa podczas ceremonii otwarcia igrzysk – wówczas zdecydował się on na własną interpretację znaczenia piosenki „Imagine” Johna Lennona. Zawieszenie spotkało się z dużym oporem zarówno wśród fanów, jak i innych dziennikarzy, w tym także tych pracujących w Telewizji Polskiej. Ostatecznie jeszcze w trakcie igrzysk Przemysława Babiarza przywrócono do pracy, ale sam komentator niechętnie komentował całe wydarzenie. Teraz jednak, podczas „VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry” postanowił sam przypomnieć tę sytuację, aby podkreślić, jak ważne było dla niego wsparcie ze strony innych dziennikarzy. Na tym samym wydarzeniu opowiedział także o trudnych chwilach, jakie przechodzi wraz z małżonką.

Rodzinny dramat Babiarza. Jego żona zmaga się z chorobą

Przemysław Babiarz nie mówi zbyt wylewnie o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że ze swoją małżonką Marzeną jest od 25 lat. Jest to jego druga żona, a szczegółów rozstania z pierwszą nie poznaliśmy. Jak się okazuje, rodzina Przemysława Babiarza przechodzi przez bardzo trudny okres. – Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – powiedział Przemysław Babiarz, cytowany przez Interię. Jako że porównał swoje problemy zdrowotne do tych swojej żony, to można wnioskować, że sytuacja jest poważna. Legendarny dziennikarz sam jednak nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących choroby małżonki. Jak wspomnieliśmy, w marcu tego roku Babiarz trafił do szpitala, jednak udało mu się pokonać problemy zdrowotne i pracować m.in. właśnie przy igrzyskach. Miejmy nadzieję, że także jego małżonka zdoła pokonać chorobę.