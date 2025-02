Serena Williams zatańczyła podczas Super Bowl Halftime Show! Tak wyglądał koncert Kendricka Lamara [GALERIA ZDJĘĆ]

Super Bowl 2025. Koncert Kendricka Lamara. Wielka burza po występie rapera

Kendrick Lamar był pierwszym raperem, który wystąpił na Super Bowl solowo podczas Halftime Show. Jego koncert wzbudził ogromne poruszenie w sieci. Po zaledwie czterech godzinach występ obejrzało ponad cztery miliony fanów na samym YouTube. Zdobywca Grammy nie omieszkał nie zagrać utworu „Not like us”, za który został wyróżniony. Musiał jednak go ocenzurować. W piosence uderzającej w innego rapera Drake'a padają oskarżenia dotyczące pedofilii.

Drake zdecydował się na skierowanie sprawy do sądu i do tej sytuacji Lamar nawiązał na początku swojego występu. W trakcie wykonywania utworu zdecydował się zrezygnować z kontrowersyjnego wersu. Ostatecznie zdecydował się jednak na zupełnie inne nawiązanie do Drake'a.

Na scenie oprócz tancerzy wystąpił m.in. aktor Samuel L. Jackson czy słynna tenisistka Serena Williams. W sieci pojawiały się domysły i plotki dotyczące Drake'a i jednej z sióstr Williams, którzy mieli się ze sobą spotykać. W utworze jest również nawiązanie do tenisistki, by raper „lepiej o niej nie mówił”.

Kontrowersyjny taniec Sereny Williams podczas Super Bowl 2025

Taniec Williams wzbudzał dyskusje jeszcze za czasów jej występów na kortach Wimbledonu, gdy tańczyła w ten sam sposób w 2012 roku po zdobyciu złota olimpijskiego. Eksperci krytykowali ją ze względu na nawiązania do gangsterskich ruchów.

Podczas Super Bowl 2025 Philadelphia Eagles mierzyła się z Kansas City Chiefs. Fatalna dyspozycja Mahomesa i linii ofensywnej Chiefs doprowadziła do kolejnego triumfu „Orłów”. Do przerwy było 24:0. Ekipa z Kansas City zdobyła pierwsze punkty dopiero w trzeciej kwarcie. Pogoń za wynikiem rozpoczęła się w ostatniej odsłonie, ale było to zdecydowanie zbyt mało. Eagles wygrali 40:22.