Straszna informacja dotarła do Polski. Nie żyje piłkarz, miał zaledwie 30 lat. Wyjątkowo zagadkowe przyczyny śmierci

Smutna informacja dotarła do Polski. Wieku 30 lat zmarł zawodnik klubów zagranicznych, Aleksiej Lesin, który utonął po pobycie w jednym z barów. O śmierci piłkarza powiedział jego ojciec, który przedstawił bardzo zaskakującą wizję. Te okoliczności zgonu są wyjątkowo zagadkowe.

Nie żyje Aleksiej Lesin. Smutne informacje obiegły świat piłki nożnej

O śmierci Lesina informują rosyjskie media, powołując się na słowa ojca piłkarza, który zaznaczał, że dramat zaczął się w momencie, w którym piłkarz nie został wpuszczony do baru w trakcie imprezy ze swoimi przyjaciółmi.

- Badanie wykazało, że zmarł w wyniku uduszenia pod wodą. Krótko mówiąc, utonął. Dochodzenie wykazało, że do godziny 3:00 przebywał ze znajomymi w barze karaoke. Kiedy bar został zamknięty, poszli do innego, ale mój syn nie mógł wejść ze względu na strój, ponieważ miał na sobie szorty. Koledzy z drużyny chcieli wezwać taksówkę, aby zabrać go do domu, ale on odmówił i powiedział, że na nich zaczeka - mówił ojciec piłkarza cytowany przez portal kurir.rs.

Potem zawodnik porzucił wolę pojechania do domu i udał się do kolejnego baru, aby wrócić nad morze.

- Poszedł do innego baru, skąd widziano go, jak wychodził o 5:00 rano i kierował się w stronę morza. Znaleziono go około 8:00. Jest nawet nagranie, jak leży na brzegu. Kamery są tam wszędzie, wszystko powinno być tam widoczne. Miał ze sobą plecak z rzeczami i dokumentami, których jeszcze nie odnaleziono