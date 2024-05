Sylwia Dekiert odsłoniła długie jak żyrafa nogi. Seksapil bije z tego zdjęcia. Dziennikarka TVP odsłoniła naprawdę wiele

Letnie MP w pływaniu. Emocjonujące kwalifikacje do olimpijskich sztafet

Wszystko jasne! Wielkiej gwiazdy zabraknie w finałach EURO 2024. Ma na koncie ponad 100 meczów w kadrze, to potężna strata

Emocji na PGE Narodowym nie brakowało. Pogoń Szczecin w rywalizacji o Puchar Polski z Wisła Kraków okazała się gorsza. Obie ekipy od początku spotkania wyszli bardzo odważnie. Kamil Grosicki dwoił się i troił, aby tylko znaleźć rozwiązanie na pokonanie bramkarza "Białej Gwiazdy". Swoje szanse mieli także piłkarze z Krakowa, jedną z nich była na pewno ta z 7. minucie, gdzie Angel Rodado zdecydował się na strzał piętą, jednak piłka minimalnie minęła lewy słupek.

Prawdziwe emocje miały miejsce dopiero w drugiej połowie, a dokładnie od 74. minuty, gdzie Adrian Przyborek posłał idealne podanie w pole karne do Efthymiosa Koulourisa, który pokonał pewnie Antona Chichkana. Wszyscy na PGE Narodowym myśleli, że to będzie zwycięskie trafienie, jednak piłkarze Wisły Kraków się nie poddali i w ostatniej akcji doliczonego czasu gry do remisu doprowadził Eneko Satrustegui. "Biała Gwiazda" przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść w dogrywce za sprawą Rodado.

Sylwia Dekiert znowu to zrobiła! Najgorętsza dziennikarka TVP rozpaliła zmysły, specjalne wydarzenie

Nie da się ukryć, że Sylwia Dekiert od lat jest jedną z najpiękniejszych postaci telewizji publicznej. Gwiazda dziennikarstwa przyciąga wzrok męskiej części publiczności, która śledzi wydarzenia sportowe. Tym razem dziennikarka udała się na PGE Narodowym, aby śledzić widowisko z Pogonią Szczecin i Wisłą Kraków w roli głównej. Dekiert skorzystała z okazji i zapozowała na tle stadionu. To ujęcie doprowadziło wszystkich fanów dziennikarki do szaleństwa, otrzymała wiele komplementów: "Wygląda pani obłędnie", "Pięknie pani wygląda".