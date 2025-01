Tak wygląda teraz legendarny Irek Bieleninik. Skończył 60 lat. Przez lata relacjonował zmagania Pudzianowskiego w Strongmanach

Irek Bieleninik mocno zmienił się przez ostatnie lata

Program "Siłacze" emitowany na antenie TVN-u od 1999 do 2009 roku sprawił, że zawodami Strongmanów, w tym m.in. wyczynami Mariusza Pudzianowskiego, Krzysztofa Radzikowskiego i Sławomira Toczka zaczęli pasjonować się kibice na coraz to większą skalę. Prawdziwy bum na postać "Dominatora" sprawił również, że cała Polska mogła zapoznać się z sylwetką Irka Bieleninika, który prowadzić program, zyskując przy tym ogromną sławę, co pozwoliło mu rozwijać skrzydła również w innych obszarach swojej działalności zawodowej. Postać częstochowskiego konferansjera z tamtym lat zna wielu Polaków, ale również sporo osób może nie wiedzieć, jak wygląda on dziś i jak bardzo się zmienił.

Tak obecnie wygląda Irek Bieleninik

Czas płynie nieubłaganie, o czym na własnej skórze przekonujemy się każdego dnia. wygląd poszczególnych sportowców i osób związanych ze sportem, szczególnie tych dawno niewidzianych, może jednak zaskakiwać i z pewnością wiele osób będzie mocno zaskoczonych faktem, że dzień przed Świętem Trzech Króli, Irek Bieleninik skończy równo 60 lat. Mimo to dalej pozostaje on aktywny w zawodzie konferansjera i jak sam jasno daje do zrozumienia w mediach społecznościowych, nadal kocha swoją pracę. Zobaczcie, jak zmienił się Irek Bieleninik, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Irek Bieleninik, podobnie jak m.in. Marcin Najman, urodził się w Częstochowie. Konferansjer na początku 2025 roku skończył 60 lat. Pracę w mediach rozpoczął na początku lat 90. jako prezenter w częstochowskim Radiu Marconi. Później związany był z RMF FM, Radiem ZET, Telewizją Polską, czy TVN-em.

W 2002 roku miał on okazję wystąpił nawet gościnnie w serialu "Świat Według Kiepskich", który już wtedy cieszył się ogromną popularnością.