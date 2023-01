To już koniec dla Cristiano Ronaldo? Wszystko przez jego decyzję, ekspert nie ma cienia wątpliwości!

Przejście Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej było wielkim zaskoczeniem dla wszystkich fanów piłki nożnej na świecie. Mimo że Portugalczyk jest już bardzo doświadczonym piłkarzem i w ostatnim okresie zasiadał głównie na ławce w Manchesterze United, tak mógł liczyć na wiele ofert z Europy i to od klubów ze ścisłego topu. Zamiast tego, wybral on Al-Nassr, co przelożyło się z kolei na zgarnięcie wielkiego wynagrodzenia, na które w Europie nie mógłby liczyć. Zdaniem portugalskiego agenta piłkarskiego, Paulo Barbosy, decyzja Ronaldo może zakończyć w jego życiu karierę w reprezentacji narodowej.

Cristiano Ronaldo pożegna się z reprezentacją narodową? Ekspert nie ma wątpliwości

- Będzie zarabiał ogromne pieniądze, ale myślę, że wie, co się z tym wiąże. Wątpię, że po przejściu do Al-Nassr, zostanie powołany do reprezentacji. Mamy niepisaną zasadę, iż zawodnik grający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej raczej nie zostaje powołany do kadry narodowej. To inny futbol i inna intensywność - powiedział Paulo Barbosa, portugalski agent piłkarski w rozmowie z portalem "Sport-Express.ru"