Poruszające obrazki

Cristiano Ronaldo rozpłakał się jak dziecko po porażce z Maroko. Niewiarygodne sceny, to nagranie chwyta za serce

Niesamowite Maroko z kolejną ofiarą! „Lwy Atlasu” pokonały Portugalię 1:0 w ćwierćfinale MŚ w Katarze i stając się pierwszą afrykańską drużyną, której udało się awansować do strefy medalowej. Ogromne szczęście jak zwykle jest jednak nieopisanym smutkiem dla drugich. Kiedy Marokańczycy fetowali awans do półfinału, kamery telewizyjne uchwyciły załamanego Cristiano Ronaldo. Legendarny Portugalczyk, dla którego był to ostatni mecz na mundialu, nie ukrywał swoich emocji i momentalnie zalał się łzami.