Portugalia odpada z mistrzostw świata! Maroko w półfinale! Sensacja stała się faktem!

Reprezentacja Maroka została pierwszą w historii drużyną z Afryki, która awansowała do półfinału mistrzostw świata. W przeszłości na etapie ćwierćfinałów odpadły Kamerun (1990), Senegal (2002) i Ghana (2010).

Kiedy trzy miesiące przed rozpoczęciem mundialu 2022 doszło do zmiany trenera "Lwów Atlasu", chyba niewielu spodziewało się, że piłkarze z tego kraju zrobią taką furorę w Katarze.

Tymczasem Hoalid (Walid) Regragui, który w sierpniu zastąpił krytykowanego za decyzje taktyczne i personalne Bośniaka Vahida Halilhodzica, błyskawicznie znalazł wspólny język z nowymi podopiecznymi.

Maroko wygrało silną grupę F, w której zremisowało z Chorwacją 0:0, pokonało Belgię 2:0 i zwyciężyło Kanadę 2:1. W 1/8 finału stanęło naprzeciw faworyzowanych Hiszpanów, wygrywając z nimi w rzutach karnych 3-0. Po 90 minutach i dogrywce było 0:0.

Przed spotkaniem z Portugalią trener Marokańczyków wspominał o kłopotach zdrowotnych w ekipie i związanych z tym kilku wątpliwościach dotyczących składu. Ostatecznie został zmuszony do przetasowania obrony, ponieważ Noussair Mazraoui z Bayernu Monachium i Nayef Aguerd z West Ham United zostali wykluczeni z powodu kontuzji.

Natomiast selekcjoner Portugalczyków Fernando Santos, podobnie jak w meczu 1/8 finału ze Szwajcarią (6:1), nie wystawił w pierwszym składzie Cristiano Ronaldo. Dał od początku szansę bohaterowi tamtego spotkania - Goncalo Ramosowi.

Przez większość pierwszej połowy nie było zbyt ciekawie, obie drużyny rzadko strzelały na bramkę rywali. Blisko powodzenia byli w 31. minucie Portugalczycy, ale po uderzeniu Joao Felixa i rykoszecie piłka przeleciała minimalnie obok bramki.

W 42. minucie licznie zgromadzeni na trybunach kibice marokańscy oszaleli z radości. Po dośrodkowaniu na pole karne skutecznym strzałem głową popisał się napastnik Sevilli Youssef En-Nesyri.

Portugalczycy zobaczyli już, że to nie żarty i trzeba wziąć się do pracy. W 45. minucie Bruno Fernandes trafił w trudnej sytuacji w poprzeczkę.

Od początku drugiej połowy podopieczni Santosa, co zrozumiałe, mieli coraz większą przewagę. W 51. minucie na boisko wprowadzony został Ronaldo, dla którego był to 196. mecz w kadrze narodowej (wyrównał światowy rekord pod względem występów w reprezentacji należący do Badera al-Mutawy z Kuwejtu). Natomiast na mundialu słynny piłkarz zagrał po raz 22.

W 58. minucie dogodną okazję miał Goncalo Ramos, ale jego strzał głową okazał się niecelny.

Marokańczycy kilka razy w drugiej połowie wyprowadzili kontrataki, jednak głównie koncentrowali się na defensywie - w końcówce meczu już desperackiej. Najważniejsze dla nich, że za każdym razem na posterunku był Yassine Bounou, zwany Bono.

W 82. minucie golkiper Sevilli znakomicie obronił strzał Joao Felixa, a na początku doliczonego czasu gry - uderzenie Ronaldo.

W 90+6. minucie Marokańczycy, którzy od kilku chwili grali w dziesiątkę (druga żółta kartka dla Walid Cheddiry), mogli postawić kropkę nad i. W sytuacji sam na sam z bramkarzem Diogo Costą znalazł się Zakaria Aboukal, ale nie wykorzystał tej sytuacji.

W odpowiedzi bliski wyrównania był Pepe, lecz źle trafił głową w piłkę, a okazja była naprawdę znakomita.

Wynik już nie uległ zmianie, co oznacza, że Marokańczycy przeszli do historii światowego futbolu. Najwięcej uwagi operatorów kamer skupił jednak Ronaldo, który - schodząc do szatni - płakał...

W dziewięciu ostatnich meczach Maroko straciło tylko jednego gola, na dodatek samobójczego - Aguerd w spotkaniu z Kanadą.

W półfinale zmierzy się z lepszym z rywalizacji Anglii z Francją, zaplanowanej na sobotni wieczór.

Maroko - Portugalia 1:0

bramki: El Nesyri 42'

kartki: Dari, Cheddira (czerwona) - Vitinha

Maroko: Bono - Hakimi, El Yamiq, Saiss (Dari 57'), Attlat-Allah - Ambrabat, Ounahi, Amaliah (Cheddira 65') - Ziyech (Aboukhlal 82'), El Nesyri (Benoun 65'), Boufal (Jabrane 82')

Portugalia: Costa - Guerreiro (Cancelo 51'), Dias, Pepe, Dalot (Horta 79') - Neves (Ronaldo 51'), Otavio (Vitinha 69'), Bernardo Silva - Joao Felix, Ramos (Leao 69'), Fernandes

Maroko - Portugalia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze TAK! PORTUGALIA ODPADA Z MISTRZOSTW ŚWIATA! MAROKO W PÓŁFINALE MISTRZOSTW ŚWIATA! 90+7' CO ZA ZMARNOWANA OKAZJA PORTUGALII! PEPE STRZELA OBOK BRAMKI! TU POWINNO BYĆ 1:1! 90+6' ALE TU BYŁA SYTUACJA! ABOUKHAL BLISKI SZCZĘSCIA, ALE UPRZEDZIŁ GO COSTA! 90+4' Rzut rożny obroniony! 90+4' BRUNO FERNANDES GŁÓWKĄ! ALE PIŁKA ODEGRANA PRZEZ OBROŃCĘ MAROKA NA RZUT ROŻNY! 90+3' CZERWONA KARTKA DLA MAROKA! CO ZA DRAMAT! CHEDDIRA UKARANY! 90' Sędzia doliczył aż 8 minut! 90+1' RONALDO!!! ALE JEGO ATAK GASI BONO! 90' Dobra kontra Maroka! Ale był spalony! To mogła być obiecująca sytuacja! 89' Ależ złe zagranie Bruno Fernandesa! To mogłaby być groźna sytuacja, gdyby piłka dopadła do wychodzącego Joao Felixa. 87' Żółta kartka! Vitinha zagrał za mocno. 84' Rzut wolny dla Portugalii. Ale to zagranie Fernandesa dość kiepskie. 83' Bono wybija piłkę z dośrodkowania! Portugalczycy nadal atakują! 83' TU POWINNA BYĆ BRAMKA! JOAO FELIX ODDAJE GROŹNY STRZAŁ, ALE BONO WYBIJA PIŁKĘ! BĘDZIE ROŻNY! 79' Diogo Dalot z kontuzją. Zastąpi go Horta. 77' Dośrodkowanie Dalota zablokowane! Maroko wyprowadziło kontrę, która została zatrzymana! 75' ALEŻ KONTRA MAROKA! ŚWIETNA AKCJA, ALE PRÓBA STRZAŁU JUŻ NIEUDANA! 75' To mogło być groźne. Bono pomylił się wychodząc z bramki, a piłka tuż obok Joao Felixa. Kolejny rożny. 74' Kolejny rzut rożny dla Portugalii. Tym razem wywalczył go Cancelo. Maroko w dużych tarapatach od ostatnich 20 minut! 71' Nie było to groźne rozegranie. Marokańczycy wracają do obrony. 70' Rzut wolny dla Portugalii. Wywalczył go Leao, który wszedł przed chwilą na boisko. Żółtą kartką ukarany Dari. 69' Obiecujące dogranie Fernandesa. Dośrodkowuje na wychodzącego na główkę Ronaldo, ale Bono ratuje sytuację! 68' Dobre dogranie Cancelo. Ale jego atak zatrzymany przez Marokańczyków. 64' CI ZA STRZAŁ! BRUNO FERNANDES BLISKI SZCZĘŚCIA, ALE NAD POPRZECZKĄ! 62' Portugalia napiera z atakami! Tym razem Bruno Fernandes! Ale Maroko jeszcze walczy w obronie! 60' Fernandes szuka dogrania z rzutu wolnego, ale Marokańczycy wybijają! 59' Ronaldo przed szansą strzału, ale hamowany przez Boufala! 58' ALEŻ SZANSA PORTUGALII! OTAVIO DO RAMOSA, A TEN LEKKO PRZESTRZELIŁ GŁOWĄ! 57' Problemy, problemy Maroka. Saiss wypada z gry przez kontuzję. Za niego wejdzie Achraf Dari. 56' Ounahi! Atomowe uderzenie z dystansu, ale nie zagroziło bramce Portugalii. 55' DALOT! Obrońca Manchesteru United szuka dośrodkowania, ale Bono łapie piłkę! 52' Pierwsze zagranie Cristiano Ronaldo! Jednakże Bono łapie piłkę po jego dośrodkowaniu! 51' Zmiany w Portugalii! Wchodzi Cristiano Ronaldo! 50' CO ZA OKAZJA MAROKA! ŚWIETNE DOŚRODKOWANIE DO EL YAMIQA, KTÓRY O CENTYMETRY MIJA BRAMKĘ PO SWOIM STRZALE! 47' Portugalia wywalczyła rzut rożny, ale nie byli w stanie wykorzystać go dobrze. 46' Zaczęła się druga połowa spotkania. Przypomnijmy, że Maroko prowadzi. 45+2' Co za sytuacja Maroka! Attiah-Allah z groźnym uderzeniem i to mogło skończyć się na 2:0 dla Maroka! 45+1' Bruno Fernandes przewraca się w polu karnym i patrzy na sędziego, by ten odgwizdał rzut karny, ale sędzia niewzruszony! 45' Sędzia doliczył 2 minuty do czasu podstawowego. 45' GROŹNA SYTUACJA DLA PORTUGALII! BRUNO FERNANDES BLISKI SZCZĘŚCIA PO UDERZENIU Z KRAWĘDZI POLA KARNEGO! 42' GOOOOLLL!!! MAROKO PROWADZI!!! CO ZA BŁĄD PORTUGALSKIEJ OBRONY!!!! EL NESYRI ZNAJDUJE SWOJĄ SYTUACJĘ I KIERUJE GŁOWĄ PIŁKĘ DO BRAMKI! 39' ALEŻ SZANSA PORTUGALII! JOAO FELIX UDERZA BARDZO MOCNO, ALE PONAD BRAMKĄ! 39' Boufal fauluje w ataku. Uderzył w twarz rywala i tylko cudem uniknął żółtej kartki. 38' Dobre rozgranie Maroka! Ale Diogo Costa wychodzi z bramki i łapie groźne dogranie ze strony afrykańskiej drużyny! 36' Ruben Neves zagrał za mocno. Stały fragment gry dla Marokańczyków. 35' BOUFAL! Dobre uderzenie! Ale Diogo Costa łapie! 35' ALE ZMARNOWANA SZANSA MAROKA! Amallah bardzo źle uderza po świetnym dograniu! Tu powinna być bramka! 31' JOAO FELIXX! CO ZA STRZAŁ, TUŻ OBOK SŁUPKA! TO POWINNO WPAŚĆ! 26' Świetne dośrodkowanie Maroka z rzutu wolnego! Mocne uderzenie z główki, ale tuż obok bramki! 23' Oj co za dośrodkowanie! Dobre dogranie ze skrzydła do Bruno Fernandesa, który jednak uderza się z Bono! Sędzia przerywa atak Portugalii. 21' Dobra akcja Maroko! Wywalczyli rzut rożny po świetnej akcji pod portugalską bramką. 18' Ziyech! Dobra akcja pomocnika Chelsea, ale tuż obok słupka! 16' Dobre dogranie Raphaela Guerreiro, ale trochę za mocne. Musi poprawić dośrodkowania. 13' Zamieszało się pod polem karnym Maroka, ale drużyna z Afryki wybija piłkę! 13' Rzut wolny dla Portugalii z groźnej odlegości! 11' To mogła być dobra okazja Maroko! Amallah był na dobrej pozycji, ale dostał za mocne podanie 7' Świetna główka En Nesyriego, ale tuż nad bramką! 6' CO ZA AKCJA MAROKA! Attiat - Allah ogrywa sam obronę Portugalii i strzela! Wywalczył rzut rożny! 5' Marokańczycy radzą sobie z tym rzutem rożnym. 5' Co za dogranie z rzutu wolnego! Świetna główka Joao Felixa i rzut rożny dla Portugalii! 4' Faul w środku pola. Portugalia z rzutem wolnym. 3' Na razie Portugalia częściej przy piłce i próbuje stworzyć swoją pierwszą okazję. 1' Zaczynamy! Przed nami hymny Maroka i Portugalii. Tak na mecz wyjdą Portugalczycy ⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag — Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022 Tak prezentuje się skład Maroka 🚨تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب البرتغال



Quarter-final’s Line-up to face Portugal 🇵🇹#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/5RpTXwqjJc — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 10, 2022 Witamy w relacji z meczu ćwierćfinału mundialu 2022 między Marokiem a Portugalią. Początek emocji o 16:00.

