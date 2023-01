Anna Lewandowska pojawiła się w Warszawie pod koniec stycznia, by wziąć udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed wizytą w sercu najważniejszego dnia dla WOŚP, wystąpiła w porannym programie "Dzień Dobry TVN". Na licytację przekazała także coś, o co walczą osoby co roku! Nic dziwnego, że jej aukcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzięki Ani Lewandowskiej WOŚP dostanie duże pieniądze!

QUIZ. Jak dobrze znasz Kubackiego, Stocha i Żyłę? Odpowiedzi znają tylko najwięksi fani skoków narciarskich

Tak Anna Lewandowska wspiera WOŚP! Duże pieniądze w grze

- Nie wyobrażam sobie stycznia bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą wspieram od czasów, gdy byłam dzieckiem. Czerwone serduszko na kurtce zawsze napawało mnie dumą. Tak jest do dziś! W tym roku zachęcam Was gorąco do licytacji uczestnictwa w moim obozie Camp by Ann w Dojo Stara Wieś - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Trenerka fitness opublikowała wspólne zdjęcie z Jurkiem Owsiakiem, a także link do licytacji uczestnictwa w obozie Camp by Ann. Już teraz wiadomo, że na konto WOŚP wpłynie co najmniej 40 tysięcy złotych - tyle wynosi najwyższa oferta (stan na 14:56, 29.01.2023).

Zobacz zdjęcia Anny Lewandowskiej z finału WOŚP 2023 w galerii poniżej.

Na co zbiera WOŚP w 2023 roku?

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2023 roku odbywa się pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą". - To choroba, która może dotknąć zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Sepsa postępuje bardzo szybko, sieje duże spustoszenie w organizmie, a w ciągu zaledwie kilku godzin może spowodować śmierć - przypomina Lewandowska.