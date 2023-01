QUIZ. Jak dobrze znasz Kubackiego, Stocha i Żyłę? Odpowiedzi znają tylko najwięksi fani skoków narciarskich

QUIZ dla największych wyjadaczy w skokach narciarskich! Jak dobrze znasz Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyłę?

Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła to bez dwóch zdań jedni z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Polsce, którzy przyciągają tłumy nie tylko przed telewizory, ale również na skocznie w czasie trwania kolejnych zawodów. Następcy Adama Małysza mają wielu fanów, którzy z pewnością myślą, że wiedzą na temat swoich idoli niemalże wszystko, nie tylko śledząc ich poczynania na skoczni, ale również to, co dzieje się w ich życiu prywatnym. A my postaramy się sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Jak dobrze znacie Żyłę, Stocha i Kubackiego? Sprawdźcie się w naszym quizie w dalszej części artykułu, ale uważajcie na podchwytliwe pytania! Życzymy powodzenia!