Wielki sukces Polki na pomoście w Sofii. Pierwszy taki wyczyn od pięciu lat!

Weronika Zielińska-Stubińska uzyskała w dwuboju 235 kg i zdobyła złoty medal. To pierwszy złoty medal dla Polski na pomoście w Sofii. Polka nie dała rywalkom szans, prowadziła po obu bojach. W rwaniu rozpoczęła od 103 kg, ale to podejście spaliła. W drugim zaliczyła 103 kg już bez problemów. W trzecim na sztandze znalazło się 106 kg, ale tym razem to było za dużo.

W podrzucie walka o medal w dwuboju zaczęła się udanie od 127 kg. Druga próba do 130 kg była jednak spalona i polskiej ekipie zrobiło się lekko nerwowo. Aby sytuację wyjaśnić w ostatnim podejściu zdecydowano, że liderka po rwaniu spróbuje powalczyć z ciężarem 132 kg. Jak się okazało, to "pokerowe" zagranie, podwyższenie o 2 kg w stosunku do podejścia spalonego, dało efekt. Polka bez problemów sobie poradziła, w dwuboju zapisała na swoje konto 235 kg i zapewniła sobie złoty medal. Teraz w dorobku ekipy biało-czerwonych są w Sofii trzy medale: złoty Zielińskiej-Stubińskiej w kat. 81 kg, w poniedziałek, na otwarcie zawodów, srebrny w kat. 49 kg zdobyła Oliwia Drzazga, a w czwartek w kat. 64 kg Wiktora Wołk brązowy. Medal w Sofii jest pierwszym od pięciu lat wywalczonym przez Polkę na ME. Poprzednio w 2019 roku złotą medalistką ME była Joanna Łochowska.

Zawodniczka AZS AWF Biała Podlaska walczy o prawo startu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Na razie do 12 pozycji na liście rankingowej IWF trochę jej brakuje (jej najlepszy wynik to 239 kg), ale Polka w kwietniu wystąpi w zawodach Pucharu Świata w Phuket w Tajlandii, gdzie będzie miała ostatnią szanse uzyskania lepszego rezultatu.

Wyniki w kat. 81 kg:

1. Weronika Zielińska-Stubińska (Polska) 235 (103/132) 2. Jelena Jerszina (Mołdawia) 234 (103/131) 3. Dilara Narin (Turcja) 222 (97/125)