Wysokie skakanie i tłumy uczestników na zawodach Moniki Pyrek w Łodzi

– Można powiedzieć, że do Łodzi zjechała większość środowiska tyczkarskiego z całej Polski. Bardzo się cieszę z tej rekordowej frekwencji, a zawodniczki i zawodnicy przyjechali do nas nie tylko z Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, czy pobliskiej Łęczycy, ale także Warszawy, Siedlec, Kielc, Poznania, Bydgoszczy, Gdańska czy Szczecina. Fakt, że tak wiele tyczkarek i tyczkarzy przyjeżdża na nasze zawody pokazuje, że robimy je bardzo dobrze, ale także, że są one bardzo potrzebne – mówi Monika Pyrek.

Wyskakał kwalifikację na mistrzostwa Europy

W trakcie zawodów na stadionie RKS Łódź najwyżej skakał Paweł Pośpiech, który uzyskał wysokość 5,12 m, co dało mu kwalifikację na mistrzostwa Europy! Pośpiech oczywiście wygrał rywalizację w kategorii open wśród mężczyzn, a wśród kobiet najlepsza była Zofia Jastrząb, która uzyskała wysokość 3,90 m. W pozostałych kategoriach zwyciężyli – do lat 10 Letycja Sokół (1,90 m) i Kacper Wróblewski (1,40 m), do lat 12 Pola Nowak (2,40 m) i Danil Kaniliczenko (2,40 m), do lat 14 Patrycja Pierzyńska (3,20 m) i Franciszek Luberacki (3,20 m), do lat 16 Lidia Melzacka (3,20 m) i Witold Wróblewski (3,90 m) oraz do lat 18 Katarzyna Brzezińska (3,80 m) i Krzysztof Ruciński (4,00 m).

Aktywność dzięki nowym technologiom? Tak ćwiczą dzieci na zajęciach u Moniki Pyrek

– To były super zawody. Skoczyłem metr i czterdzieści centymetrów i jestem zadowolony, ale następnym razem chce skoczyć jeszcze wyżej – podsumował Kacper Wróblewski, zwycięzca kategorii do lat 10.

Monika Pyrek podkreślała nie tylko znakomitą frekwencję wśród zawodników, ale także wysoki poziom zawodów. – W Łodzi zawsze świeci słońce dla tyczkarzy i tyczkarek. Cieszę się, że uczestnicy wykorzystali te dobre warunki i pokazali naprawdę swoje wysokie umiejętności. Mieliśmy bardzo wiele rekordów życiowych i było naprawdę sporo bardzo dobrego skakania – dodała.

Kolejny raz zawody z cyklu Monika Pyrek Tour odbyły się w Łodzi, a miasto dofinansowało organizację tego wydarzenia. – Muszę podkreślić, że miasto Łódź jest zawsze otwarte na takie sportowe inicjatywy. Bardzo się cieszę, że kolejny raz mieliśmy okazję gościć te wspaniałe zawody – mówił wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.

Festyn dla najmłodszych

Zawodom w Łodzi, podobnie jak wcześniej w Szczecinie, towarzyszył festyn dla najmłodszych, w którym udział wzięło ponad dwieście dzieci, w tym około stu pięćdziesięciu przedszkolaków i pięćdziesięciu uczniów ze szkoły Marcina Gortata. Dzieci miały zobaczyć, jak świetną dyscypliną jest skok o tyczce. Każdy ma okazję wykonać pierwszy skok korzystając z dmuchanego zeskoku i basenu z kulkami. Uczestnicy mieli okazję także skorzystać z profesjonalnego pomiaru biegu sprinterskiego z wykorzystaniem fotokomórek.

Kolejne zawody z cyklu Monika Pyrek Tour odbędą się 27 maja w Gdańsku (Gdański Stadion Lekkoatletyczny i Rugby, al. Grunwaldzka 244) i 3 czerwca w Bydgoszczy (Stadion Zawiszy, ul. Gdańska 163). Cykl zwieńczy finał na Stadionie Golęcin (ul. Warmińska 1) w Poznaniu, który odbędzie się 11 czerwca. Organizację zawodów z cyklu Monika Pyrek Tour wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz – w przypadku zawodów w Łodzi – także Urząd Miasta Łodzi. Partnerem motoryzacyjnym jest KGM Promotor.