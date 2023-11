Zarzucają jej, że przyszła do rządu tylko dla odprawy. Nowa minister sportu ostro reaguje

Pytana, po co jej ten urząd, Danuta Dmowska-Andrzejuk, mistrzyni świata w szpadzie z 2005 r., powiedziała: – Moglibyśmy zadać takie samo pytanie cztery lata temu, kiedy po raz pierwszy zostałam ministrem sportu. Cieszę się, że moja ówczesna misja może być kontynuowana. To wyzwanie oraz kwestia odpowiedzialności. Wiem, że przed nami trudne zadanie w kontekście uzyskania wotum zaufania, ale życie bywa przewrotne, a skoro zostałam poproszona o objęcie tej funkcji i premier widzi we mnie fachowca, który pomoże w ministerstwie oraz przygotuje wkład do exposé, nie mogłam odmówić – wyjaśniła była gwiazda polskiego sportu.

Drugi raz jest szefem polskiego sportu

Dmowska-Andrzejuk pełniła już funkcję ministra sportu od grudnia 2019 do października 2020 roku. Teraz wraca do rządu, ale z arytmetyki sejmowej wynika, że ten gabinet nie ma szans na poparcie i będzie to rola rozpisana na ledwie dwa tygodnie. Niektórzy zarzucają w związku z tym, że chodzi o zwykły skok na kasę.

– Na pewno nie przyszłam do rządu dla odprawy. Chcę się wywiązać z powierzonych obowiązków najlepiej, jak potrafię – podkreśliła Danuta Dmowska-Andrzejuk.

– Sport jest apolityczny i uważam, że trzeba o niego dbać – dodała. – Byłam już ministrem i działałam w trudnych okolicznościach, bo w pandemii odmrażaliśmy sport – nie tylko wyczynowy, także powszechny. Teraz też chcę przygotować konkretne plany na przyszłość, spróbuję też pewne pomysły wdrożyć. Może z tej wizji będzie chciał skorzystać mój ewentualny następca. Pamiętajmy, że ciągłość pracy ministerstwa musi być zachowana. Są dokumenty do podpisania, rzeczy do rozliczenia, terminy do zachowania – wyjaśnia nowa minister.