Zbigniew Boniek tą informacją zszokował wszystkich! Były prezes PZPN-u powiedział o tym wprost, szczere wyznanie

Zbigniew Boniek przez wiele lat był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, co wiele osób wspomina za bardzo dobry czas dla reprezentacji Polski. Warto jednak przypomnieć, że w przeszłości grał w szeregach takich klubów, jak: Juventus, czy AS Roma. 67-latek z orzełkiem na piersi rozegrał 80 spotkań, jednak po zakończeniu kariery cały czas udzielał się w świecie sportu, aktualnie pełni funkcję wiceprezydenta UEFA, na pewno dużo pomogło mu w tym, że dzięki ciężkiej pracy na murawie jest bardzo rozpoznawalną osobą.

Pomimo tego, że Boniek zajmuje się wieloma rzeczami, to niektórzy zastanawiają się ile otrzymuje emerytury, ponieważ ma do tego świadczenia odpowiedni wiek. 67-latek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" powiedział o tym wprost. - Niektórzy ludzie sprawdzają co miesiąc, ile dostaną na emeryturę. Ja nie muszę tego robić, ponieważ nie otrzymuję emerytury. Jednak kiedy osiągniesz wiek 65 lat, niektórzy mogą powiedzieć, że jesteś w zaawansowanym wieku. Dla mnie to nie stanowi problemu. Nadal robię to, co zawsze robiłem - uprawiam trochę sportu, działam w wielu różnych branżach. We Włoszech 65-latek to wciąż młody człowiek - zaznaczył Boniek.

Były reprezentant Polski zdradził, na czym zarabia od 35-lat, prowadzi stajnię i nie tylko. - To jest hobby, które pozwala mi wejść w zupełnie inny świat. Jestem ekspertem w dziedzinie drzew genealogicznych koni. Kupuję konie, (...) analizuję, jaka jest matka, jaki ojciec, czy to połączenie da mi konia o dobrej jakości - przekazał.