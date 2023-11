Zebrało nas na wymioty, kiedy kontrowersyjna piłkarka zaczęła mówić o Bogu. Przeszły nas ciarki żenady. Megan Rapinoe mogła sobie to darować

Pomimo tego, że kobiecy futbol powoli zaczyna zbliżać się popularnością do piłki w męskim wydaniu, a najważniejsze spotkania są w stanie śledzić na stadionie dziesiątki tysięcy widzów, przez wiele lat Megan Rapinoe swoimi wypowiedziami zdawała się bardziej szkodzić, niż faktycznie pomagać swojej dyscyplinie. Amerykańska piłkarka, która zapisała się w świadomości kibiców z całego świata chociażby domagając się wyrównania zawodniczkom płac do poziomu męskiego futbolu bez względu na popularność dyscypliny, nawet w swoim pożegnalnym meczu musiała zszokować opinię publiczną. Wszystko przez jej wypowiedź.

Megan Rapinoe zaczęła mówić o Bogu i aż nas zemdliło. Kontrowersyjna piłkarka nie wiem, kiedy zamilknąć

Megan Rapinoe nie pobiegała zbyt długo po boisku, bo już w 6. minucie musiała opuścić plac gry ze względu na kontuzję. Zawodniczka poślizgnęła się i jak się okazało, wskutek tego zdarzenia nie była kontynuować gry. Po meczu postanowiła jednak palnąć okrutną głupotę, która wielu ludzi wierzących może nie tylko zniesmaczyć, ale po prostu obrazić.

- Nie jestem osobą religijną, ani nic z tych rzeczy, ale jeśli Bóg by istniał, to nie przydarzyłaby mi się ta kontuzja. To znak, że jego nie ma. - wypaliła do kamery kontrowersyjna zawodniczka. Nawet kobieta znajdująca się obok niej chyba wyczuła, jak bardzo nie na miejscu jest to zdanie, bowiem szybko zaczęła chować twarz w dłoniach w akompaniamencie śmiechu rozpaczy.