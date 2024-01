Żona Krzysztofa Stanowskiego trafiła do telewizji. Jeden szczegół od razu rzuca się w oczy. Kim jest Marta Sosnowska, żona Stanowskiego

Boli od samego patrzenia, co stało się Dominikowi Abusowi! Ból aż się wylewa z ekranu, dopadły go przykre konsekwencje

Krzysztof Stanowski jest jednym z najbardziej znanych polskich dziennikarzy sportowych, ale w ostatnich miesiącach stał się tak naprawdę celebrytą. Jego popularność wykracza poza ramy sportu, na co w dużym stopniu przełożyła się działalność 41-latka w Kanale Sportowym, z którym oficjalnie rozstał się w październiku zeszłego roku. To właśnie na tej antenie tworzył niezwykle popularne komentarze do bieżących spraw - m.in. z Robertem Mazurkiem, ale też w pojedynkę, jak przy okazji sprawy z Natalią Janoszek. Stanowski po odejściu z KS poświęcił ostatnie miesiące na stworzenie nowego, własnego projektu - Kanał Zero. Ten ruszy oficjalnie już 1 lutego, a wielkie wsparcie w całym tym przedsięwzięciu dawała dziennikarzowi żona Marta.

Żona Krzysztofa Stanowskiego w telewizji. Kim jest Marta Sosnowska?

Stanowski od wielu lat jest w szczęśliwym związku z wysoką, ciemnowłosą Martą. Para wzięła ślub w czerwcu 2009 roku, a później doczekała się dwóch synów - Leona i Aleksandra. Pomimo rosnącej popularności dziennikarza, jego żona raczej unika show-biznesu i skupia się na własnej działalności. Marta Sosnowska jest dietetyczką, a w ostatnim czasie można ją podziwiać w telewizji. Druga połówka Stanowskiego wystąpiła bowiem w reklamie popularnego suplementu wspomagającego wątrobę.

Małżonkowie uwielbiają wspólnie spędzany czas. W mediach społecznościowych zarówno Stanowskiego, jak i jego wybranki można znaleźć wiele wspólnych zdjęć z letnich lub zimowych wyjazdów. Widać, że tworzą szczęśliwą rodzinę. W powyższej galerii znajdziesz więcej zdjęć żony Krzysztofa Stanowskiego.