Żona Mateusza Borka kusi w skąpym bikini. Jej figura powala na kolana. Tych widoków może zazdrościć wielu

Znany komentator już kilka lat temu kupił dom w Tajlandii i to właśnie tam najczęściej udaje się z rodziną na wakacje. Teraz jest podobnie - Borek z najbliższymi poleciał do Azji tuż po świętach Bożego Narodzenia. - Do Polski przyjadę w połowię stycznia, bo mam tutaj duży projekt do zrealizowania przez kilka dni, będę też na Torwarze na walce Arka Wrzoska, a potem wracam do siebie do Azji i z powrotem w kraju pojawię się dopiero 10 dni przed galą KSW Epic w Gliwicach - powiedział nam Borek kilkanaście dni temu.

Żona Mateusza Borka w skąpym bikini. Wygląda obłędnie!

Menadżer Tomasza Adamka, który na wspomnianej gali KSW zmierzy się z Mamedem Khalidovem, ładuje zatem baterie w ukochanej Tajlandii m.in. u boku ukochanej żony, Joanny. Wybranka serca dziennikarza również nie ukrywa, że w Azji czuje się znakomicie. "Ukochany czas w roku. Ukochane miejsce, z ukochanymi ludźmi … Totalny reset dla głowy i ciała. Drugi dom" - napisała żona Borka w czwartek na Instagramie. A wpis ten okrasiła pięknym zdjęciem w skąpym bikini. Zresztą zobaczcie sami!

i Autor: instagram.com/asiaborek_/ Joanna Borek, żona Mateusza Borka