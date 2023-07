Żona Wojciecha Szczęsnego zupełnie się nie krępowała. Wyjątkowe nagranie Mariny pojawiło się w sieci, dużo ujawniła

Od kilku dni piętrzą się plotki o ewentualnym transferze Wojciecha Szczęsnego z Juventusu Turyn do innego klubu. Na razie polski bramkarz przetransportował się do Hiszpanii. Razem z małżonką zorganizował wypad na Ibizę, gdzie świętował jej 34. urodziny. Marina Łuczenko-Szczęsna w bardzo efektowny sposób spędziła ten wyjątkowy dla niej dzień. Piosenkarka miała wiele powodów do radości, dopiero co wystąpiła na festiwalu w Opolu, w sieci pojawił się też jej nowy klip.

Łuczenko-Szczęsna najpierw wybrała się z mężem i znajomymi do Marbelli, a później para obrała kierunek na Ibizę. To ich pierwszy wypad od lat bez synka Liama. W jednym z niedawnych wywiadów Marina przyznała, że to ich pierwszy od pięciu lat wyjazd bez pociechy.

"Wszystkiego najlepszego dla mnie. Urodzinowy wyjazd z Wojtkiem Szczęsnym. Dziękuję wam serdecznie za wszystkie życzenia. To był piękny dzień" — napisała Marina na swoich profilach w mediach społecznościowych. Do wpisu na Instagramie dodała nagranie, na którym można było zobaczyć, jakie atrakcje czekały ją i Wojciecha Szczęsnego.

Łuczenko i Szczęsny zaczęli spotykać się dziesięć lat temu. Trzy lata temu zdecydowali się na ślub. Do ceremonii doszło w Grecji, dwa lata później Marina urodziła polskiemu bramkarzowi syna Liama.

