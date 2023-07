Kiedy Adam Kownacki wychodził do ringu 24 czerwca podczas gali w Nowym Jorku, aby zmierzyć się z Joe Cusumano nie brakowało osób, które liczyły na wygraną "Babyface'a" i przełamanie jego złej serii. Niestety, Amerykanin szybko zabrał się do pracy i ostatecznie w rekordzie Kownackiego pojawiła się czwarta porażka z rzędu. Przez fakt, że Polak nie zaznał smaku zwycięstwa od sierpnia 2019 roku pojawiło się wiele pytań, czy ten dalej ma zamiar walczyć, o co zapytał go również Andrzej Kostyra. Odpowiedź twierdząca pięściarza wywołała masę komentarzy od przejętych fanów, którzy postanowili przemówić do niego.

Emocjonalne wiadomości od fanów do Adama Kownackiego. Przypominają mu o dzieciach i żonie, mocne słowa

"Babyface" wprost stwierdził, że obecnie nie ma planów związanych z zakończeniem swojej kariery w ringu, jednak najpierw musi dojść do siebie po przegranej z Cusumano, następnie wrócić do treningów i dopiero może zastanowić się wraz ze swoim trenerem, co dalej. Te słowa sprawiły jednak, że pod wywiadem Andrzeja Kostyry pojawiła się masa wpisów od zaalarmowanych fanów, którzy odradzają mu dalsze walki.

Przejmujący apel do Adama Kownackiego czyta się ze łzami w oczach! Zaalarmowani fani nie mogli przejść obojętnie

- Adam ! CORAZ GORZEJ Z TOBA ! Daj sobie spokoj ! Masz rodzine ! - wypalił jeden z internautów. - Kolego chyba czas zostawić to wszystko jesli chcesz widzieć i kojarzyć swoje dzieci - wypalił kolejny z fanów zwracając się do Adama Kownackiego. - Adam szkoda już twojego zdrowia bo idziesz w ślady Szpili - czytamy dalej w sekcji komentarzy. Internauci zwracają uwagę, że ilość przyjętych przez pięściarza ciosów w czasie jego kariery już teraz odbija się na jego zdrowiu, a każda kolejna walka może tylko spotęgować efekt. Zobaczcie całą rozmowę z Adamem Kownackim, klikając w materiał wideo poniżej!