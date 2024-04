40-letnia Katarzyna Skowrońska zaszalała w nocy z przyjaciółkami jak za młodu! Nagranie nie zostawia żadnych złudzeń

Katarzyna Skowrońska przez blisko dwie dekady stanowiła o sile reprezentacji Polski. Już na początku XXI wieku była częścią legendarnej drużyny "Złotek" trenera Andrzeja Niemczyka, która dwukrotnie wygrała mistrzostwa Europy. To prawdopodobnie najcenniejsze sukcesy w bogatej karierze 40-latki, która przez wiele lat grała w najlepszych zagranicznych klubach. Łącznie dla reprezentacji Skowrońska zagrała blisko 300 meczów. Mogło być ich nawet więcej, jednak na początku 2017 roku doznała poważnej kontuzji zerwania więzadeł, przez którą dwa lata później oficjalnie zakończyła karierę. Miała wtedy 36 lat i szybko postanowiła cieszyć się życiem na sportowej emeryturze. Kibice w dalszym ciągu interesują się jej losami, a te mogą śledzić m.in. w mediach społecznościowych. To w nich blisko 41-letnia Skowrońska pokazała ostatnio, jak szalała w nocy z przyjaciółkami.

Legendarna polska siatkarka od dłuższego czasu cieszy się życiem we Włoszech. To tam przez wiele lat grała w siatkówkę i pokochała ten kraj. Skowrońska chętnie eksploruje włoskie tereny, a często robi to w towarzystwie przyjaciółek, które także były siatkarkami. Kibice bacznie obserwujący profile społecznościowe 40-latki doskonale wiedzą o jej bliskiej znajomości m.in. z Joanną Wołosz czy Katarzyną Skorupą. Ostatnio wybitna atakująca spędziła trochę czasu we Włoszech z siostrą bliźniaczką tej drugiej, Małgorzatą, oraz inną dawną siatkarką - Anną Kaczmar. Przyjaciółki miały sporo frajdy z tych beztroskich chwil, o czym najlepiej świadczy nocne nagranie z... placu zabaw. Widać na nim, jak dwie dojrzałe kobiety korzystają z huśtawki i cieszą się tym niczym w dzieciństwie. To dobre przypomnienie, że takie chwile są potrzebne nawet w dorosłym życiu!