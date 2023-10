Anna Kurek przeżywa prawdziwą katorgę. Żona Bartosza Kurka wyjaśniła wszystko jednym wpisem, to umęczyłoby każdego

Musieliśmy przecierać oczy po tym, co pokazała najpiękniejsza polska siatkarka. Martyna Grajber już tak nie wygląda. Nie zgadniecie, co zrobiła

Bartosz Kurek, podobnie jak cała reprezentacja Polski, ma za sobą bardzo udany sezon. Dla kapitana kadry zakończył się on jednak nieco mniej optymistycznie i sporo szybciej – już w półfinale oraz finale mistrzostw Europy Nikola Grbić nie mógł skorzystać z Kurka, który odniósł kontuzję. Później uznano, że ciągnięcie ze sobą 35-letniego zawodnika do Chin nie ma sensu i lepiej pozwolić mu odpocząć przed sezonem klubowym, aby jak najlepiej wyleczył urazy. Reprezentacja Polski w siatkówkę ma jednak na tyle szerokie pole manewru, że nawet bez Bartosza Kurka wygrała wszystkie siedem spotkań i awansowała na igrzyska olimpijskie w Paryżu bez większych problemów. Przez cały ten wyczerpujący sezon Kurka i całą reprezentację gorąco wspierała Anna Kurek. Siatkarskie małżeństwo na co dzień mieszka w Japonii, gdzie gra nasz siatkarz i teraz jego żona pokazała, jak męczący będzie powrót do Kraju Kwitnącej Wiśni.

Anna Kurek napisała jedno zdanie i wszystko jasne. To będzie prawdziwa męka

Anna i Bartosz Kurkowie z pewnością w trakcie swoich karier musieli przyzwyczaić się do sporej liczby podróży. Jako że obecnie Bartosz Kurek gra w Japonii, to ich przemieszczanie się między obecnym miejscem zamieszkania a ojczyzną jest prawdziwym wyzwaniem. O tym, jak dużym, Anna Kurek poinformowała na swoim Instagramie, wzbudzając współczucie fanów.

Żona Bartosza Kurka właśnie udostępniła zdjęcie z lotniska i poinformowała, że będzie lecieć do Japonii. Jak się okazało, podróżna będzie trwała... 30 godzin! Aż trudno uwierzyć, że spędzi ona w podróży ponad dobę. – Lecę, 30 godzin podróży hejopa – napisała Anna Kurek dodając emotikonkę samolotu i flagę Japonii, a jej mina ze zdjęcia mówi, jak była siatkarka zapatruje się na ten długi czas.