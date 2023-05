Anna Kurek zrzuciła z siebie ubrania i fani nie mogli się powstrzymać. Tak naprawdę wygląda jej ciało, gorące zdjęcia ukochanej Bartosza

Od kilku lat życiorysy Anny i Bartosza Kurków są właściwie nierozerwalne. Była siatkarka już w 2017 r. wyjechała razem z ukochanym do Turcji, by wrócić później do Polski i zamieszkać w województwie zachodniopomorskim. Projekt Stoczni Szczecin okazał się jednak niewypałem i atakujący rozwiązał kontrakt z upadającym klubem, podobnie jak jego ówczesna narzeczona z Chemikiem Police. Jak pokazał czas, był to ostatni klub przyjmującej, która od listopada 2018 r. zawiesiła karierę. Od tamtej pory z całych sił wspiera męża, z którym żyła w Warszawie, we Włoszech, a od 2020 r. w Japonii. W sierpniu 2020 r. para wzięła ślub i Anna Grejman przyjęła nazwisko męża. Barwny życiorys sprawia, że niespełna 30-latka ma czym podzielić się w mediach społecznościowych i ma mnóstwo fanów. Ostatnio mogli oni śledzić wypoczynek najpopularniejszej pary w polskiej siatkówce na wyspie Ishigaki.

To właśnie na tej rajskiej japońskiej wyspie Bartosz Kurek ładował baterie u boku żony przed reprezentacyjnym sezonem. Już niedługo czeka go rywalizacja w biało-czerwonych barwach w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich, więc odpoczynek był wskazany. Po sezonie, w którym blisko 35-latek wreszcie wywalczył mistrzostwo Japonii z zespołem Wolfdogs Nagoya, zdecydowanie zasłużył na chwile relaksu. Błogi czas spędzony razem przyniósł też wiele radości jego żonie, która pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z pustej plaży.

Anna Kurek pokazała się w bikini i fani nie mogli się powstrzymać

Już kilka tygodni wcześniej była przyjmująca wskazywała, że Japończycy raczej unikają słońca, więc tamtejsze plaże często są puste. Nie inaczej było na plaży Kondoi. Anna Kurek mogła cieszyć się pełnym słońcem i postanowiła zadbać o opaleniznę. W tym celu wskoczyła w skąpy strój kąpielowy, który doskonale eksponował jej wysportowaną sylwetkę, a całość plażowego stroju uzupełniał słomiany kapelusz. Nic dziwnego, że fani byli zachwyceni jej figurą i zdjęciami! "Ależ Pan Mąż ma szczęście", "O raju, ale Bartozy ma muzę", "Ale piękne widoki!", "Jak bajecznie" - to jedne z wielu komplementów, jakie otrzymała pod postem z plaży ukochana Kurka. W poniższej galerii znajdziesz więcej gorących zdjęć Anny Kurek: