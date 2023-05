Polscy siatkarze nie mogli spodziewać się takich wieści przed Ligą Narodów. Ubędzie im groźny rywal? Toczyli z nim zażarte boje

Polska jako gospodarz tegorocznego turnieju finałowego Ligi Narodów ma zapewniony awans do najlepszej "ósemki", ale nie oznacza to, że podopiecznych Nikoli Grbicia czeka długa przerwa od gry. Biało-Czerwoni wezmą udział w fazie wstępnej i zagrają w trzech turniejach: w japońskiej Nagoi, holenderskim Rotterdamie i filipińskim Pasay City. Pierwszy z nich w Japonii odbędzie się już na początku czerwca (w dniach 6-11). To właśnie w Nagoi ma dojść do meczu Polska - Iran, który w ostatnich latach wywołuje olbrzymie emocje. Irańczycy mocno stawiają się faworyzowanym Polakom i potrafili utrzeć im nosa w meczu otwarcia igrzysk olimpijskich w Tokio (2:3) czy w zeszłorocznym turnieju Ligi Narodów w Polsce (2:3). Te dwie drużyny spotkały się także w fazie finałowej LN i ponownie rozstrzygnięcie przyniósł dopiero tie-break, tym razem wygrany przez Polskę. W tym roku może jednak zabraknąć takich emocji, a wszystko przez napięte relacje Iranu ze Stanami Zjednoczonymi.

Iran wycofa się z Ligi Narodów? Polskim siatkarzom może ubyć groźny rywal

Irański "Teheran Times" poinformował, że Irańska Federacja Piłki Siatkowej ostrzegła FIVB, iż wycofa się z rozgrywek Ligi Narodów 2023 jeśli rząd USA nie wyda wiz pięciu członkom reprezentacji. Chodzi tu o trzeci turniej LN, który w dniach 4-10 lipca odbędzie się w amerykańskim Anaheim. Iran ma wziąć w nim udział, ale USA nie przyznały wiz trzem zawodnikom i dwóm członkom sztabu. Amin Esmaeilnezhad, Arman Salehi i Esmaeil Mosafer to poszkodowani siatkarze, którzy na ten moment nie mają pozwolenia na wjazd do Kalifornii.

Irańscy siatkarze pierwszy mecz w Nagoi mają rozegrać już 6 czerwca z gospodarzami z Japonii. Z kolei dwa dni później zaplanowano hitowe starcie Polski z Iranem, jednak na dwa tygodnie przed startem LN mecze te stanęły pod dużym znakiem zapytania. Wycofanie się zespołu z Azji z pewnością byłoby sporym ciosem dla całych rozgrywek, które mocno by ucierpiały. Pozostaje mieć nadzieję, że Iran dojdzie do porozumienia z władzami USA.

